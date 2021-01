Ryszard Kotys nie żyje. Serialowy Marian Paździoch ze "Świata według Kiepskich" zmarł w wieku 88 lat po długiej chorobie. Mało kto o tym wie, że Kotys był dwukrotnie żonaty. Najpierw poślubił Barbarę Wojtkowską, scenografką (zmarłą w 2017 roku), z którą rozwiódł się po 20 latach małżeństwa. Z ich związku urodził się syn Piotr (ur. 1956), kapitan żeglugi wielkiej.

W latach 80. Ryszard Kotys ożenił się z młodszą o 26 lat aktorką Kamilą Sammler (ur. 1958) - sam śmiał się nieraz, że jego żona była młodsza od jego syna z poprzedniego małżeństwa, Piotra:

Ryszard Kotys był bardzo zakochany w Kamili:

Z nią również doczekał się syna, Eryka.

Ryszard Kotys od 1999 roku wcielał się w serialowego Paździocha, sąsiada głównego bohatera w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Przypominamy, że na początku 2018 roku Ryszard Kotys udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o swoich problemach i pogarszającej się pamięci.

To prawda, gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony - przyznał w rozmowie z "Rewią".