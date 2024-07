1 z 10

Serial "Świat według Kiepskich" skończył właśnie 18 lat! Lista aktorów, sportowców, czy muzyków, którzy w ciągu 499 odcinków przewinęli się przez serial, nie ma końca… Daniel Olbrychski, Sebastian Mila, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Aleksandra Kisio, Krzysztof Ibisz, Mariusz Czajka, Mirosław Zbrojewicz, Jan Jankowski, Ewa Złotowska, Krystyna Tkacz, Paweł Okoński, Grażyna Zielińska, Elżbieta Jodłowska, Jacek Borkowski, Tomasz Sapryk, Sławomir Zapała, Piotr Gąsowski, Elżbieta Romanowska, Piotr Grabowski, Michał Koterski, Bohdan Smoleń, Łukasz Płoszajski, Dorota i Bartek Kwietniewscy, Katarzyna Galica, Paweł Domagała, Krzysztof Kiersznowski, Aleksandra Hamkało – to tylko część osób, które zgodziły się przyjąć zaproszenie do wrocławskiej kamienicy przy ul. Ćwiartki 3/4. Zajrzyjcie do naszej galerii wspomnień!

A kolejne odcinki „Świata według Kiepskich” w środę o 20.05 w Polsacie.

Pamiętacie kultowe sceny z serialu?