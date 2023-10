W najbliższym, 836. odcinku „Na dobre i na złe” dojdzie do prawdziwego dramatu - lekarze nie będą w stanie uratować Piotra (Mikołaj Roznerski). Śmierć bohatera wstrząśnie jego partnerką, Hanią (Marta Żmuda-Trzebiatowska). Mamy dla Was zwiastun oraz opis odcinka! Takich emocji dawno nie było.

"Na dobre i na złe": Śmierć Piotra! Opis 836. odcinka

W "Na dobre i na złe" dnie zabraknie emocjonujących chwil. Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) dla Piotra (Mikołaj Roznerski) zdecydowała się na prawdziwe szaleństwo: porzuciła Michała (Mateusz Janicki) w dniu ślubu. Jednak ich miłość nie miała szansy na rozwój. W najbliższym odcinku Piotr umrze... Co się wydarzy?

Piotr nadal będzie się zajmował sprawą tajemniczej, nieprzytomnej dziewczynki (Maja Burzyńska) – próbując ustalić, kto dziecko porzucił. Policjant zacznie obserwować szopę, w której odnalazł małą i odkryje, że na miejscu kręci się niejaki Seba (Wacław Warchoł). A gdy zapuka do jego drzwi, mężczyzna nie powita go miło.

- Zabieraj tę nogę, człowieku, bo zadzwonię po psy!

- Obecny… Inspektor Piotr Korban!

- Co pan robił w tamtej szopie?

- Wszedłem z ciekawości...

- Szukał pan kogoś.

- Nie twoja sprawa! Co to policję obchodzi, kto tam wchodzi?

- To miejsce jest częścią ważnego, policyjnego dochodzenia... Kogo pan szukał?

- No, dobra. Jak musisz wiedzieć… Szukałem mojej dziewczyny.

- Chciałbym z nią porozmawiać w takim razie...

- Jakby tu była, to bym jej nie musiał szukać, nie? (...) Dobra, wyłaź, koleś, znam swoje prawa!

Po krótkiej rozmowie Piotr uzna, że Seba kłamie – i postanowi zastawić na niego pułapkę. Licząc na to, że jeśli zdradzi mu, gdzie aktualnie jest dziecko, „opiekun” spróbuje je po cichu odzyskać.

- W porządku, już wychodzę... Wybaczy pan, szukam rodziców małej dziewczynki, trafiła do szpitala w Leśnej Górze... Bardzo chciałem jej pomóc i trochę mnie poniosło…

A mężczyzna złapie się na przynętę – i gdy tylko policjant zniknie, pojedzie prosto do szpitala. Nieświadomy, że inspektor Korban cały czas ma go na oku… Gdy podejrzany zjawi się na miejscu, Piotr od razu ruszy do akcji – gotów go aresztować.

- To twoja córka, gnoju!

- Nie moja! Odwal się!

Bandyta zacznie jednak z policjantem walczyć i rzuci się do ucieczki. W finale porzucając nieprzytomnego Korbana na schodach ewakuacyjnych… A personel szpitala znajdzie rannego dopiero kilkadziesiąt minut później. Michał od razu zdecyduje, że konieczna jest operacja.

- Brzuch twardy, deskowaty… To może być krwotok zaotrzewnowy! Bierzemy go na salę!

A doktor Sikorka – przerażona - przybiegnie do Piotra, gdy tylko koledzy powiedzą jej o „wypadku”...

- Idę z tobą!

- Nie powinnaś, jesteś za blisko...

- Proszę!…

Wilczewski (Mateusz Janicki) zgodzi się, by lekarka my asystowała – świadomy, że Hania to jeden z najlepszych chirurgów w szpitalu. I że stan Korbana jest na tyle poważny, że podczas zabiegu przyda się każda pomoc.

- Po tych wszystkich wcześniejszych urazach ma osłabione tkanki… Ssak!

- Będziemy potrzebowali jeszcze co najmniej trzy jednostki 0 Rh minus.

- Nic nie widać…

- Mam! Tętnica kreskowa dolna pęknięta… Duży klem 120! Spróbuję to złapać…

A w trakcie operacji szybko dojdzie do komplikacji...

- Ciśnienie spada.

- Stracił za dużo krwi...

- Ile dostał jednostek?

- Sześć.

- Więcej krwi! Potrzebuję czasu, żeby załatać tę dziurę…

W finale, mimo wysiłków lekarzy, serce Piotra za to nagle stanie. A gdy reanimacja nie przyniesie rezultatu, Julka podejmie decyzję, której ani Hania, ani Michał nie będą w stanie udźwignąć...

- Jego serce poddało się dwadzieścia minut temu... Odsuń się, Haniu.

- Nie mogę…

- Czas zgonu: 21:17…

Mikołaj Roznerski odchodzi z "Na dobre i na złe". Fani wstrząśnięci

Śmierć Piotra oznacza to, że z serialem żegna się Mikołaj Roznerski, w co nie chcą uwierzyć jego fani:

Nie.. Nie... To się zakończyć tak nie może ???? Piotr i Hania to najlepszy ship tego serialu! Wciągnęłam się w nich i są najlepsi! Kocham ich i co Czuję, że ten odcinek wywoła we mnie burzę emocji???? Weźcie się zmiłujcie proszę was. Niech odrodzi się jakoś jak feniks albo niech myślą że umarł a on nie umrze! Nieeee, przecież ich relacja się nawet nie zaczęła???? Przykro mi - piszą widzowie.

Co wy na to? Czekacie na najbliższy odcinek "Na dobre i na złe"? Emisja już 23 lutego o godz. 20:55 tylko na antenie TVP2!

