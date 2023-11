Kacper Kuszewski w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentował śmierć serialowego Lucjana. Co powiedział o zmianach w serialu? Jak teraz pracuje się na planie "M jak miłość"?

My jako aktorzy przyjmujemy to. Przyjmujemy to jako koleje losu i losu ekipy, i losów naszych bohaterów. To grono tych bohaterów, którzy byli w serialu jest coraz szczuplejsze i nie sposób tego zauważyć, ale myślę, że to jest też z korzyścią dla tej historii, dla widzów, bo wchodzą nowe postaci, nowe wątki- przyznał Kacper Kuszewski.