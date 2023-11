Na profilu serialu pojawił się pożegnalny wpis ku pamięci Lucjana Mostowiaka, bohatera, którego kochały miliony Polaków, nierzadko utożsamiając tę postać z własnym dziadkiem.

Wpis wzbudził gorące reakcje internautów. Widzowie "M jak miłość" nie ukrywają, że trudno im się pogodzić z odejściem ulubionego bohatera. Zdradzili również, że w czasie emisji pożegnalnego odcinka, polały się łzy.

- Upłakałam się jak nigdy. Cała Polska płaczę.

Nieprawdopodobne jak można się zżyć z serialowym dziadkiem...

- Piosenka w wykonaniu Grechuty jest tak idealnie dobrana, co za smutny odcinek.

- Najlepsze w odcinku to moment kiedy Zosia Kisielowa skierowała do Basi to zdanie: "Basiu myślę a nawet jestem pewna że twój Lucek razem z moim Włodkiem zasiądą do partyjki szachów" .

- Najsmutniejszy odcinek MJM w historii! Płakało pół Polski... Dziękujemy panie Witku...

- Szkoda bardzo Lucka, że już nigdy nie zobaczymy go przy stole pijąc herbatę, czytając gazetę czy grając w szachy, pozostanie w naszych sercach na zawsze! - piszą fani.