Jeśli wciągnęliście już cały towar o Pablo Escobarze, ale ciągle wam mało, czujecie pierwsze objawy odstawienia i szukacie seriali podobnych do „Narcos”, mam coś dla was. Możemy obiecać, że nie są to pierwsze lepsze produkcje, ale serie, do których będziecie wracali już po pierwszym odcinku. Na naszej liście znajdziecie nie tylko opowieści o prawdziwych baronach narkotykowych, którzy napisali krwawe rozdziały historii swoich krajów, ale również fikcyjne serie o gangu w Berlinie, przeciętnym nauczycielu chemii, przemieniającym się w najniebezpieczniejszego producenta metamfetaminy w Stanach Zjednoczonych czy na pozór zwykłym doradcy podatkowym, który przez powiązania z meksykańskim kartelem, musi przeprowadzić swoją rodzinę przez ekstremalną drogę. Gotowi na nasze zestawienie seriali podobnych do „Narcos”, które wbiją was w fotele? Większość z nich znajdziecie na Netfliksie oraz HBO Max.

Widzowie szukający seriali podobnych do „Narcos” z pewnością liczą na historie o narkotykach, brutalne sceny, szokujące zwroty akcji oraz wielowymiarowych bohaterów. Twórcy „Breaking Bad” przekonali nas, że opowieści o zwyczajnych Amerykanach, którzy nagle wplątują się w świat przestępczy, a potem zmieniają się, próbując przetrwać w ekstremalnych warunkach, potrafią naprawdę namieszać. Podobnie jest z „Ozark”.

Marty Byrde (Jason Bateman) to na pierwszy rzut oka zwykły doradca podatkowy. Choć w pracy uważany jest za bardzo skutecznego, daleko mu do człowieka sukcesu. Jego małżeństwo już od dawna trzyma się na włosku. Każdy dzień w biurze to przede wszystkim nuda. Jednak po godzinach Marty pomaga prać pieniądze narkotykowego kartelu z Meksyku. Gdy jego mówiący po hiszpańsku szef dowiaduje się, że został oszukany, zabija jego partnera, a Marty’emu daje drugą szansę. Z dnia na dzień Byrde przeprowadza się z żoną i dwójką dzieci do małej, turystycznej mieściny, gdzie musi wyprać ogromną kwotę i przygotować fundamenty na rozwój działalności barona narkotykowego.

Serial jest dostępny na Netfliksie

A skoro już wspomnieliśmy o „Breaking Bad” – jest to produkcja, po którą fani seriali podobnych do „Narcos” powinni sięgnąć w pierwszej kolejności. Twórcy opowieści udowodnili, że serie o narkotykach to nie tylko strzelaniny, pościgi, ukrywanie się przed policją, ale także niezwykle skomplikowani bohaterowie. Przy tym serialu momentami nie mamy już pewności, kto jest tym dobrym a kto nie.

Co poza świetnymi zwrotami akcji tak przyciąga w „Breaking Bad”? Coś, czego być może nie znajdziemy nawet w „Narcos”, czyli niesamowita przemiana postaci. Jak przeciętny nauczyciel chemii, z którym nikt się nie liczy (uczniowie go ignorują, wujek z DEA to przy nim superbohater), staje się „tym, który puka do drzwi”? Co sprawia, że utalentowany, ale niedoceniany chemik staje się najniebezpieczniejszym producentem metamfetaminy w Stanach Zjednoczonych? Po diagnozie Walter Whitman kieruje się dobrem rodziny. Z czasem jednak może chodzić o coś więcej. Jeśli lubicie takie historie, spodobają wam się seriale o narkotykach, które zgromadziliśmy w innym tekście.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Fani, którzy szukają seriali podobnych do „Narcos”, mogli usłyszeć o spin-offie popularnej produkcji Netflixa. Tym razem twórcy postanowili zabrać nas w inne miejsce i opowiedzieć historię innego kartelu narkotykowego. Co ciekawe, akcja serii rozgrywa się w latach 80., gdy w Kolumbii panuje jeszcze Pablo Escobar. O czym jest „Narcos: Meksyk” i czy dorównuje poziomem do poprzednika?

Tym razem widzowie śledzą losy meksykańskiego kartelu z Guadalajary. Nowym bossem grupy przestępczej zostaje Félix Gallardo (Diego Luna). Natomiast agent DEA Kiki Camarena (Michael Peña) opuszcza słoneczną Kalifornię, by przeprowadzić się do Guadalajary i wypełnić niezwykle niebezpieczne zadanie. Funkcjonariusz gromadzi informacje na temat nowego barona narkotykowego i pomaga rozbić kartel, który staje się coraz silniejszy.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Choć widzowie uwielbiający seriale podobne do „Narcos” prawdopodobnie przeszukują głównie amerykańskie produkcje, warto pamiętać, że solidne tytuły powstały także w Europie. Najlepszym przykładem jest włoska „Gomorra”. Co ciekawe, seria przypomina autentyczne wydarzenia, które rozegrały się na południu Włoch, a to nie spodobało się pewnym ludziom. Scenarzysta „Gomorry”, który jest też autorem słynnego reportażu na temat Camorry (nazwa grupy przestępczej), otrzymał groźby śmierci. Robert Saviano do dziś żyje w ukryciu pod ochroną rodzimego rządu.

Ten serial podobny do „Narcos” opowiada o pochodzącej Neapolu zorganizowanej grupie przestępczej Camorra. Klan Savastano zajmuje się przede wszystkim handlem narkotykami. W pewnym momencie jego boss, Don Pietro zostaje aresztowany i trafia do więzienia. To rozpoczyna krwawą walkę o przejęcie władzy. Sytuacja sprawia, że inne gangi widzą swoją szansę na osiągnięcie dominacji w regionie. Jeśli lubicie podobne historie, polecamy seriale o mafii, które zgromadziliśmy w innym tekście.

Serial jest dostępny na HBO Max

Skoro już jesteśmy przy udanych serialach podobnych do „Narcos”, które zostały nakręcone w Europie, warto zajrzeć do Niemiec. Tam dzieje się akcja popularnego i cenionego „4 Blocks”. Seria nie doczekała się dużej promocji w Polsce, ale fani produkcji o gangach i narkotykach powinni dać jej szansę.

Wśród seriali podobnych do „Narcos” w Europie „4 Blocks” spokojnie możemy zaliczyć do czołówki. Po tym, jak głowa arabskiego gangu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukölln, trafia do więzienia, kontrolę w klanie ma przejąć Toni. Jednak mężczyzna nie chce już dłużej brudzić sobie rąk. Marzy o otrzymaniu obywatelstwa i chce rozpocząć normalne życie z żoną i córką. Sprawy komplikują się, gdy podczas policyjnego nalotu ginie funkcjonariusz. Toni musi rządzić twardą ręką, by uspokoić sytuację, a jednocześnie trzymać rodzinę z dala od kłopotów. Seria, której nie brakuje brutalnych, ale i poruszających scen, nie tylko opowiada o przestępczości zorganizowanej, ale także porusza problemy arabskiej społeczności w Niemczech. Jeśli spodoba wam się „4 Blocks”, powinniście sprawdzić niemieckie seriale, które zebraliśmy w innym artykule.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Narcos”, które opowiadają o tym, jak prości, wywodzący się z biedoty ludzie stają się poważnymi graczami w narkotykowym świecie, mamy dla was „Kokainowe Wybrzeże”. Twórcy przenoszą do nas do Hiszpanii z lat 80., by pokazać historię rybaka, który razem z ojcem robi wszystko, by utrzymać rodzinę.

Sito – główny bohater „Kokainowego wybrzeża” – to młody mężczyzna, któremu nie wiedzie się zbyt dobrze, choć jest marynarzem o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Jego talent zauważają przedstawiciele półświatka i postanawiają dać rybakowi szansę. Kierując się dobrem cudownej żony i ukochanej dwójki dzieci daje się skusić perspektywie łatwego, choć nielegalnego zarobku. Początkowo podejmuje się przemytu tytoniu. Z czasem jednak pomaga przy organizowaniu dostaw kokainy. Ten serial podobny do „Narcos” pokazuje, jak ludzie z biednych środowisk bogacą się dzięki nieudolności służb porządkowych. Każdy musi pamiętać, że wszystko ma swoją cenę.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Fani seriali podobnych do „Narcos” doceniają historie przerażających, ale i interesujących członków karteli narkotykowych. Warto przypomnieć, że był nim nie tylko Pablo Escoar, ale także Joaquin „El Chapo” Guzman. Mężczyzna, który swój pseudonim otrzymał ze względu na bardzo niski wzrost, stał się jedną z najważniejszych postaci meksykańskiej grupy przestępczej po rozpadzie Guadalajary.

Gdy w Meksyku nastały nowe porządki, pojawiły się nowe organizacje przestępcze. „El Chapo” stał się liderem kartelu Sinaloa. Dzięki okrucieństwu i ambicji szybko zaczął się piąć po kolejnych szczeblach gangu. Sam mordował szmuglerów, którzy spóźniali się z dostawami. Swoją pozycję przypieczętował, niszcząc gang z Tijuany. Choć ostatecznie trafił do więzienia, nadal kierował swoją organizacją zza krat. W 2001 roku zliczył też ucieczkę.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Fanom seriali podobnych do „Narcos” warto przypomnieć, że fala narkotyków zalała nie tylko Amerykę Południową, ale także Stany Zjednoczone. „Snowfall” przenosi widzów do lat 80. i pokazuje, jak dynamiczny rozwój rynku narkotykowego odcisnął się na kulturze oraz życiu mieszkańców Los Angeles. Kokainowa epidemia, która wybuchła po aferze Iran-Contras, zebrała straszne żniwo.

Realia utopionego w narkotykach Los Angeles poznajemy z perspektywy kilku bohaterów. Są nimi Franklin Saint (Damson Idris), oskarżony o współpracę z Contras agent CIA Teddy McDonald (Carter Hudson) oraz meksykański wrestler Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta). Seria okazała się prawdziwym hitem HBO Max.

Serial jest dostępny na HBO Max

To kolejna włoska produkcja na naszej liście, która powinna zachwycić fanów seriali podobnych do „Narcos”. Nie tylko „Gomorra” wywołała euforię wśród widzów odcinkowych produkcji, opowiadających o organizacjach przestępczych. „Suburra”, o której mowa, to nie tylko historia o handlu narkotykami, ale również o tym, jak splatają się drogi gangsterów, polityków oraz wysoko postawionych duchownych.

„Suburra” opowiada o trzech młodych bohaterach, którzy wywodzą się z różnych środowisk, ale – wbrew pozorom – wiele ich łączy. Nic dziwnego, że początkowo mężczyźni niezbyt sobie ufają. Zwłaszcza że ich drogi przecinają się w momencie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze. Każdy z tej trójki o czymś marzy i planuje przyszłość, jednak te wizje nie podobają się ich ojcom. Gdy zaczynają rozumieć, że mają sporo wspólnego, chcą zdobyć coraz więcej. Z czasem okazuje się, że nielegalne interesy w Rzymie prowadzą naprawdę grube ryby ze świata polityki, mafii oraz Kościoła. Jeśli przypadnie wam do gustu sceneria i klimat tej produkcji, zachęcamy do zobaczenia naszego zestawienia najlepszych włoskich seriali.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Niektóre perełki mogą umknąć fanom seriali podobnych do „Narcos” z powodu braku marketingowego szumu, ale my zadbamy, by nic nie uszło waszej uwadze. „Good Girls” to kolejna produkcja, w której twórcy wpadli na pomysł, by zwyczajnych obywateli (w tym przypadku obywatelki) osadzić w ekstremalnych sytuacjach i wprowadzić ich do przestępczego świata. Na podobnym patencie opierają się takie hity jak „Ozark”, „Breaking Bad” czy „Weeds”.

„Good Girls” jest opowieścią o trzech bohaterkach, które zmagają się z różnymi perypetiami i znajdują się w dramatycznych sytuacjach. Lekarstwem na ich problemy mogą być pieniądze. Ruby (Retta) opiekuje się poważnie chorą córką, ale niewiele może zrobić, by jej pomóc. Los dziewczynki może odmienić wyjątkowo drogie leczenie. Walkę o dziecko toczy też Annie (Mae Whitman), która po rozwodzie staje do sadowej batalii o prawo do opieki nad dziewczynką. Niestety nie stać jej na prawnika. Trio zamyka Beth (Christina Hendricks), której mąż popada w kryzys w firmie i nie płaci rat za dom. Kobieta za chwilę może znaleźć się na bruku. Te trzy bohaterki postanawiają napaść na sklep spożywczy i zgarnąć gotówkę. Rabunek kończy się sukcesem, ale okazuje się, że to dopiero początek ich problemów, ponieważ zaskakująco wielka zawartość sejfu należy do szmeranej organizacji.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli szukacie kolejnych seriali podobnych do „Narcos”, poniżej prezentujemy listę produkcji o gangach, narkotykach i tragicznych wyborach zwyczajnych obywateli, które mogą wam się spodobać. Warto też przypomnieć, że seria o Pablo Escobarze znalazła się w naszym zestawieniu najwyżej ocenianych seriali Netflixa, które możecie przeczytać w serwisie.

