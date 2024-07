Seriale o mafii, które cieszą się największą popularnością, to przede wszystkim historie o niejednoznacznych postaciach. W "Ozark" poznajemy zwyczajną rodzinę Byrde'ow, która ze względu na powiązania Marty'ego, męża i ojca dwójki dzieci, wyprowadzają się do niewielkiego miasteczka, by prać pieniądze dla kartelu narkotykowego z Meksyku. "Breaking Bad" to opowieść o zwyczajnym nauczycielu chemii, którego nikt nie poważa. Gdy Walter White dowiaduje się, że ma raka, zaczyna gotować najlepszą metamfetaminę w kraju. Z mężczyzny w średnim wieku, który jest uosobieniem przeciętności, staje się niebezpiecznym producentem narkotyków. To zaledwie kilka propozycji z naszych listy. Sprawdźcie seriale o mafii, które wciągną was na długie godziny.

Seriale o mafii zacznijmy od produkcji „Prawo ulicy”. Realizowany był w latach 2002-2008 przez Davida Simona.

Historia opowiada o grupie policjantów z Baltimore, którzy wypowiadają wojnę handlarzom narkotyków. Jimmy McNulty oraz jego partnerka z pracy Shakima Greggs zrobią wszystko, by przestępcy odpowiedzieli za zbrodnie, jakich się dopuścili. Jeden z miejscowych dilerów narkotykowych zostaje oczyszczony z zarzutu popełnienia morderstwa. Mężczyzna postanawia działać i wraz z kobietą zrobią co w ich mocy, by przywódcy podziemnego gangu trafili jak najszybciej za kratki.

Ta produkcja to skrupulatna analiza społeczeństwa. Obejrzeć możesz tu z każdej strony korytarze ratusza, redakcję gazety, szkolną klasę czy gangsterskie meliny. Jeśli zainteresowała cię ta fabuła, to koniecznie zapoznaj się z serią seriale o narkotykach!

Drugą propozycją najsłynniejszych seriali o mafii jest „Narcos”. Znajdziesz tam wątki opisujące wiele sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych oraz brutalnej konfrontacji.

Pablo Escobar pochodzi z Medelin w Kolumbii. Jest potężnym bossem narkotykowym. Jego działalność jest ściśle związana z handlem kokainą. Władze federalne Stanów Zjednoczonych stawiają sobie za cel zlikwidować działalność głównego bohatera.

Ta produkcja przedstawia prawdziwą historię baronów narkotykowych pod koniec lat 80. Ponadto ukazane są wysiłki, jakie dają z siebie stróże prawa, które często prowadzą do jakże brutalnej konfrontacji. Ten serial o mafii dokumentuje wiele sprzecznych interesów różnych grup społecznych, jakimi są wojska, pracowników, policji, polityków, a także zwykłych ludzi. Ścierają się oni w walce o kontrolę nad rynkiem jednego, najcenniejszego towaru – kokainy.

Tym razem mamy ci do zaproponowania polski serial o mafii, jakim jest „Ślepnąc od świateł”. Jest to ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka.

Kuba to diler narkotykowy, który jedynie, czego pragnie, to normalne życie. Jest raczej introwertykiem i nie uchodzi za duszę towarzystwa. Jest perfekcjonistą, który musi mieć kontrolę nad wszystkim, czego jego dotyczy. Jego klienci to przeważnie politycy, żony zamożnych biznesmenów, celebryci, gwiazdy muzyki czy bogate dzieci. Chcąc uciec od przestępczego świata, mężczyzna kupuje bilet w jedną stronę do Argentyny. Zanim się to jednak wydarzy, musi pozałatwiać parę spraw, które dodatkowo komplikują fakt, że na wolność wychodzi Dario, gangster starej daty, który zmusza go do konfrontacji z samym sobą.

Cała historia rozwija się w przeciągu zaledwie tygodnia. Co ciekawe, produkcja ta zdobyła nagrodę Orła, za najlepszy serial fabularny.

Nie mogło w naszym zestawieniu seriali o mafii zabraknąć oczywiście „Breaking Bad”. Jest to produkcja, która została uhonorowana licznymi nagrodami oraz bijącymi rekordy wynikami popularności.

Walter White jest nauczycielem chemii w Nowym Meksyku. Mieszka razem z żoną Skyler oraz synem Walterem Juniorem cierpiącym na porażenie mózgowe. Pewnego dnia u mężczyzny zostaje wykryty rak w trzecim stadium. Lekarze informują go, że zostały mu dwa lata życia. Bohater dzięki tym wiadomościom wyzbywa się wszelkich lęków i chcąc zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo, decyduje się, by wkroczyć do świata narkotyków oraz zbrodni. Wraz ze swoim dawnym uczniem Jessem Pinkmanem zaczynają produkować metaamfetaminę w okolicy. Wzbudza to podejrzenia zajmującego się zwalczaniem handlu narkotykami Hanka, szwagra Waltera.

Produkcja ta ukazuje, jak przedstawiona czasem diagnoza ze zwykłego mężczyzny z codziennymi problemami, zmienia go w uczestnika w narkotykowej branży.

„McMafia” to mini serial, który daje spojrzenie na różne organizacje przestępcze, które działają na całym świecie. Historia oparta jest na książce autorstwa Mishy Glenny „McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld”.

Produkcja opowiada o sieci skomplikowanych powiązań łączących organizacje, które piorą pieniądze w Dubaju, rosyjskich oligarchów w Londynie, przemytników beduińskich z pustyni Negew oraz cyberprzestępców z Indii. Historia ta zaczyna się od walki, w której chodzi o przetrwanie i chęć odwetu. Zamienia się tym samym w opowieść o samotnym zmaganiu się z pokusą przejścia na tę złą stronę mocy. James Norton, biznesmen, po śmierci wuja rozpoczyna współpracę ze światem przestępczym, a to tylko dlatego, by chronić swoją rodzinę.

Zakochasz się w tej produkcji, jeśli lubisz walkę o władzę oraz intrygi! Podjęte decyzje będą tu miały ogromny wpływ na dziejące się wydarzenia oraz na śmierć i życie osób w innym miejscu na ziemi.

Kolejną z propozycji jest „Zakazane imperium”. Znajdziesz tu z pewnością wiele wątków gangsterskich bądź obroty alkoholem i narkotykami.

Akcja rozpoczyna się w 1920 roku, po I wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych. W tych czasach kwitnie handel na Wall Street. Powstają stacje radiowe, a kobiety uzyskują prawo głosu. Leżące w południowej części stanu New Jersey, Atlantic City staje się centrum nielegalnych rozrywek. Władcą miasta jest Nucky Thompson. Jest politykiem, a jednocześnie człowiekiem, który kontroluje prostytucję, hotele oraz hazard. Wykorzystuje fakt, że miejska przystań jest położona strategicznie oraz czerpie ogromne zyski z przemytu nielegalnego alkoholu. Po czasie mężczyzna robi interesy z największymi gangsterami z Nowego Jorku, jakimi są np. Al Capone czy Lucky Luciano. Jednakże Nucky musi uważać jedynie na agentów federalnych…

Produkcja ta to klasyczna pozycja, która ukazuje podziemie alkoholowe. Ta historia owiana tajemnicą jeszcze bardziej powinna cię zainteresować!

„Ozark” to nasza kolejna propozycja seriali o mafii. Posiada aż 4 sezony, więc maraton gwarantowany!

Martin Byrde jest doradcą finansowym z Naperville. Jest mężem oraz ojcem dwójki dzieci. Zajmuje się praniem brudnych pieniędzy w drugim co do wielkości kartelu w Meksyku. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy jego partner ucieka i znajduje się w trudnej sytuacji. Martin przeprowadza się razem z rodziną ad jezioro Ozark, przy okazji wplatając się w lokalną społeczność, która również handluje narkotykami. Nie podoba im się jednak fakt, iż mężczyzna wkroczył na ich teren. Czy Martinowi uda się spłacić dług i uchronić rodzinę?

Jest to wciągająca historia o konfliktowych gangach, gdzie pojawia się nieuchronne zagrożenie. Ten serial o mafii ukazuje, jak zwykli ludzie pomagają prowadzić gangsterom normlane życie.

„Królowa Południa” to serial o mafii, którego historia bazuje na powieści Artura Pereza-Revertego o tym samym tytule.

Główną bohaterką jest Teresa Mendoza, silna, niezależna kobieta, żyjąca w świecie niebezpiecznym od przestępstw. Dowiaduje się, że jej narzeczony był uczestnikiem w przemycie narkotyków. Mężczyzna zginął. Jednakże ona również staje się celem dla tych samych ludzi, którzy zabili jej ukochanego. Teresa przechodzi metamorfozę. Staje się żądna władzy. Jednakże droga na tron będzie dla niej dosyć kręta. Silna postać kobieca to coś, na co wszyscy czekali. Jak potoczą się jej losy i czy jej ucieczka do Hiszpanii zmieni cokolwiek w jej życiu?

A kto powiedział, że gangsterem może być tylko mężczyzna? My odchodzimy od tych stereotypów i polecamy, abyś przyjrzała się temu z bliska z perspektywy kobiety mafii!

Ranking seriali o mafii zakończmy wisienką na torcie, jaką jest „Rodzina Soprano”. Mamy tu do czynienia z kinem sensacyjnym oraz obyczajowym.

Akcja rozgrywa się w New Jersey, czyli inaczej w świecie mafiozów. Tony Soprano cierpi na ataki paniki neurotycznego gangstera. Gdy cała ta sytuacja zaczyna go lekko przerastać, mężczyzna postanawia wybrać się na terapię do psychiatry. Na miejscu doktor Melfi przepracowuje z nim zawodowe stresy, jakimi są walka o władzę czy przestępcze porachunki. Ponadto omawia z nim też kryzysy w życiu prywatnym jak kłopoty wychowawcze oraz jego toksyczna relacja z matką. Jednakże lekarka nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę stoi za atakami paniki pacjenta.

Jest to absolutna pozycja obowiązkowa, jeśli chcesz obejrzeć naprawdę dobry serial o mafii. Ta włosko-amerykańska historia mafijnej rodziny wciągnie cię bez opamiętania. Do dyspozycji masz aż 6 sezonów! Przez lata zbierane grono miłośników tej produkcji, dorobiło się ona wiele nagród, np. Złoty Glob dla najlepszego aktora oraz aktorki czy dla serialu dramatycznego.

To nie koniec pościgów, gangsterów czy mafii, albowiem mamy dla ciebie jeszcze więcej ciekawych tytułów, z którymi koniecznie powinnaś się zapoznać! Przy okazji, mamy ci jeszcze do zaproponowania seriale o gangsterach, abyś miała co oglądać w te zimne wieczory!

