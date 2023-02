Najwyżej oceniane seriale: Netflix podbił serca widzów tymi tytułami

Dobrze znany widzom, czerwony serwis VOD pęka w szwach od produkcji i coraz trudniej znaleźć serie, które wyłamują się ze schematów, dlatego przygotowaliśmy listę najwyżej ocenianych seriali Netflixa. Znajdziecie tu tytuły, które sprawiły, że użytkownicy pokochali tę platformę streamingową. Każdy z nich na jednym z największych serwisów filmowych, IMDb został oceniony wyżej niż osiem punktów.

Spis treści:

Na szczycie listy najwyżej ocenianych seriali Netflixa znajduje się – co może być zaskoczeniem dla wielu widzów – seria przyrodnicza! Jednak już po pierwszym odcinku będziecie wiedzieli, dlaczego „Nasza planeta” zebrała tak wysokie noty. Produkcja, w której narratorem jest sam sir David Attenborough, to zniewalająca swoim pięknem i zachwycająca podróż po naszej planecie, od której nie da się oderwać wzroku. Czy zjawiska przyrodnicze mogą dorównywać hollywoodzkim dziełom? Okazuje się, że tak. To również przypomnienie, dlaczego warto dbać o świat, w którym żyjemy. Gwarantujemy, że sceny zalotów egzotycznych gatunków ptaków, zamieszkujących amazońską dżunglę, na długo zostaną wam w pamięci.

Bardzo wysoko wśród najwyżej ocenianych seriali Netflixa powędrowała seria dokumentalna o jednym z najsłynniejszych sportowców na świecie. Nie trzeba być fanem koszykówki, żeby chodzić w Jordanach. Nie musicie też kochać Chicago Bulls, by zachwycać się w „Ostatnim tańcem”. Produkcja wciągnęła widzów, którzy nawet nie znają zasad tego sportu. Dlaczego? Bo Michael Jordan to ktoś więcej niż sportowiec. Jednak nie tylko on jest siłą tego serialu. W latach 90. drużyna Byków składała się prawdziwych ikon. Dennis Rodman randkował z Madonną, walczył ze słynnym Hulkiem Hoganem, a Jana Pawła II porównał do… alfonsa. Scotty Pippen związał się z gwiazdą amerykańskich reality show, Larsą Younan. Jordan… był po prostu Jordanem.

„Ostatni taniec” to nie tylko archiwalne nagrania z parkietów NBA, ale również współczesne rozmowy z gwiazdami koszykówki. Wszyscy są szczerzy do bólu, opowiadając o swoich karierach oraz innych graczach, dzięki czemu w dokumencie nie ma nawet minuty na nudę. Seria pokazuje drogę po mistrzostwo Chicago Bulls, ale także rozwój Michaela Jordana i jego kolegów oraz ich prywatne perypetie. Sukces tkwi w tym, że „Ostatni taniec” nie ogranicza się do opowieści o rzucaniu piłką do kosza, ale pokazuje portret człowieka wznoszącego się ponad wszelkie dyscypliny i to, jak jego osobowość oddziaływała na bliskie otoczenie oraz cały świat.

Jeden z najwyżej ocenianych seriali Netflixa i produkcja, którą powinien zobaczyć każdy użytkownik czerwonego serwisu VOD. Rasizm to nadal bardzo istotny i często podejmowany temat w amerykańskich produkcjach. Łatwo jednak trafić na przeciętny wyciskacz łez, który nie wnosi niczego nowego. Na szczęście nie można tego powiedzieć o serii „Jak nas widzą”. Serial opowiada historii kilku znajomych: Roymonda Santany (John Leguizamo), Kevina Richardsona (Justin Cunningham), Yusefa Salaama (Chris Chalk) i Antrona McCraya (Jovan Adepo). Czarnoskórzy nastolatkowie, którzy wałęsali się po Central Parku, zostali oskarżeni o zgwałcenie i pobicie Trishy Meili.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 1989 roku, gdy Nowy Jork cierpiał na plagę gwałtów i innych przestępstw. Choć wszystkie poszlaki wskazywały na to, że kobieta, która feralnego wieczoru wyszła biegać, została brutalnie wykorzystana przez jednego sprawcę, funkcjonariusze zatrzymali grupkę czarnoskórych chłopaków. Następnie nieletni byli przesłuchiwani przez kilkanaście godzin bez obecności rodziców, pozbawieni jedzenia i dostępu do toalety. Policjanci stosowali zarówno fizyczną, jak i psychiczna przemoc, by wymusić na nich zeznania. Prawda wyszła na jaw dopiero po latach. Twórczyni serii, Ava DuVernay („Selma”) skupia się przede wszystkim na emocjach i przeżyciach bohaterów, pozostawiając w tle śledztwo i rozprawę sądową. „Jak nas widzą” to produkcja trudna, wywołująca uczucie dyskomfortu, ale także bardzo angażująca. Wysokie noty zdecydowanie zasłużone.

Kto by pomyślał, że serial z niezbyt dużym budżetem stanie się jednym z najwyżej ocenianych seriali Netflixa? Zrealizowana przez brytyjską telewizję BBC, opowieść o gangsterach z Birmingham, którzy postanowili zwiększyć swoje wpływy w 20. latach XX wieku, stała się prawdziwym fenomenem. „Peaky Blinders” to jednak nie tylko historia o rodzinnym gangu Shelbych. W tle pojawiają się takie wątki jak trauma po I wojnie światowej, dzialalność związków zawodowych, ucieczka arystokratów przed bolszewikami czy narodziny faszyzmu. Jednak to bohaterowie z krwi i kości sprawiają, że chcemy nie tylko oglądać dalej, ale mówić i ubierać się jak oni. Fantastyczne kreacje Cilliana Murphy’ego (Tommy Shelby), Toma Hardy’ego (Alfie Solomons), Paula Andersona (Arthur Shelby), Helen McCrory (ciotka Polly Gray) czy Adriena Brody’ego (Luca Changretta). Jeśli lubicie historie, które dzieją się w przestępczym świecie, polecamy wam seriale o gangsterach.

Wysokie miejsce wśród najwyżej ocenianych seriali Netflixa znajduje się też „Czarne lustro”. Ludzie od dawna zastanawiają się nad skutkami coraz większego i dynamicznego rozwoju technologii. Twórcy serii postanowili pokazać, co może się stać, jeśli te tendencje się utrzymają. Jak się domyślacie, wizja nie jest zbyt optymistyczna. „Czarne lustro” to niepowiązane ze sobą historie osadzone w dystopijnej rzeczywistości, w której nasza wolność jest coraz bardziej ograniczana, a media stają się przede wszystkim narzędziem kontroli. Nie brakuje trzymających w napięciu, obrazoburczych (choćby żądanie od premiera Wielkiej Brytanii, by odbył stosunek ze zwierzęciem na oczach całego kraju), które sprawiają, że serial ogląda się z wypiekami na twarzy. Twórcy obsadzili takie gwiazdy jak Alex Lawther („The End of the F***ing World”), Daniel Kaluuya („Uciekaj!”, „Nie!”, „Judasz i Czarny Mesjasz”), Bryce Dallas Howard („Rocketman”, „Gold”, „Służące”) oraz Tuppence Middleton („Gra tajemnic”, „Downton Abbey”), Andrew Scott („Fleabag”, „Sherlock”).

Odcinkowa historia narkotykowego bossa, który wstrząsnął Kolumbią i Stanami Zjednoczonymi, mocno namieszała i po latach nadal pozostaje w czołówce najwyżej ocenianych seriali Netflixa. Mowa oczywiście o Pablo Escobarze. Jak to się stało, że mężczyzna wywodzący się z biedy, który sprawiał wrażenie swojskiego chłopaka i miał poparcie lokalnej społeczności, stał się postrachem? Choć początkowo uśmiech wąsatego Kolumbijczyka (świetna rola Wagnera Moury) może mylić, z czasem nie mamy wątpliwości, że to brutalny człowiek, który nie zawaha się przed niczym, by osiągnąć cel. Wieloletnie próby powstrzymania barona oglądamy z perspektywy dwóch agentów DEA: Javiera Penii (Pedro Pascal) i Steve’a Murphy’ego (Boyd Holbrook).

Nie jest niespodzianką, że wśród najwyżej ocenianych seriali Netflixa znalazła się animacja, która stała się flagową produkcją serwisu. „BoJack Horseman” to seria dla dorosłych, opowiadająca o antropomorficznym człowieku-koniu, który próbuje reanimować swoją karierę. W latach 90. tytułowy bohater był gwiazdą bijącego rekordy popularności serialu „Rozbrykani”. Dzięki sukcesowi żyje w luksusie, ale zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, nie ma zbyt wielu przyjaciół i co chwila wpada w kłopoty, niszcząc swój wizerunek. Szansą na otwarcie nowego, lepszego rozdziału i powrót do łask fanów może być wydanie biografii. Pomaga mu w tym ghostwriteka Diane Nguyen. Dziewczyna z czasem zaczyna dostrzegać, że pod warstwą imprezowicza, upadłego celebryty, mówiącego niestosowne uwagi, kryje się samotna, pełna lęków postać, która nie miała łatwego dzieciństwa. „BoJack Horseman” został okrzyknięty nie tylko jednym z najlepszych seriali animowanych dekady, ale nawet w historii. Poruszanie takich problemów jak depresja, seksualność, uzależnienia czy zachowania autodestrukcyjne sprawia, że szybko zapominamy, że mamy do czynienia z animacją.

W czołówce najwyżej ocenianych seriali Netflixa znalazła się kolejna wizytówka czerwonej platformy VOD. Po premierze „Stranger Things” został okrzyknięty najlepszą serią roku. Od dawna nikt z takim powodzeniem nie czerpał z lat 80. i 90., jak twórcy historii o dzieciakach z Hawkins. Mamy małe miasteczko, tajemniczą organizację, zjawiska nadprzyrodzone, śledztwo, grupę przyjaciół i wrota do innego wymiaru. Wszystko opakowane jest w dobry humor i nastrojową ścieżkę dźwiękową.

Pewnego dnia dochodzi do tajemniczego zniknięcia Willa Byersa (Noah Schnapp). Choć śledczy twierdzą, że chłopiec zginął, jego matka Joyce (Winona Ryder) w to nie wierzy i próbuje nawiązać kontakt z synem. Do poszukiwań dołącza paczka najlepszych przyjaciół: Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Mike Wheeler (Finn Wolfhard) i Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). W Hawkins nagle pojawia się też „Jedenastka” (Millie Bobby Brown), która może pomóc zrozumieć chłopakom, co wydarzyło się naprawdę.

Pierwsza niemiecka seria czerwonego serwisu wciąż utrzymuje się w czołówce najwyżej ocenianych seriali Netflixa. Po premierze „Dark” wszyscy zaczęli uwielbiać niemieckie produkcje. Okazało się, że warto było inwestować w nieanglojęzyczne, europejskie tytuły. Niemieckie science fiction o podróżowaniu w czasie, filozoficznym rozważaniu, co jest skutkiem, a co przyczyną, podbiło serca widzów.

Serial rozpoczyna się od samobójstwa Michaela Kahnwalda w czerwcu 2019 roku. Po śmierci 43-latka jego matka Ines ukrywa list pożegnalny, który skrywa wielką tajemnicę. Kilka miesięcy później dochodzi do zaginięcia Mikkela, który razem z grupą nastolatków włóczy się w okolicy elektrowni atomowej. Jonas, syn Michaela Kahnwalda odkrywa, że Mikkel przeniósł się w czasie 33 lata wstecz i to właśnie on był jego ojcem. Chłopak stara się zrozumieć, dlaczego postanowił odebrać sobie życie. Z odcinka na odcinek atmosfera staje się coraz gęstsza, a my poznajemy szokujące powiązania mieszkańców Widen. O "Dark" pisaliśmy także w zestawieniu seriali o podróżach w czasie.

Choć z czasem „Dom z papieru” zaczął zbierać równie wiele krytyki, co ciepłych słów, to hiszpańska produkcja pozostaje jednym z najwyżej ocenianych seriali Netflixa. Opowieść o największym napadzie rabunkowym wszech czasów, za którym stoją tajemniczy przestępcy w maskach i czerwonych kombinezonach, podbiła serca widzów. Prowadzeni przez wybitnie inteligentnego Profesora (Alvaro Morte) złodzieje – Tokio (Ursula Corberó), Moskwa (Paco Tous), Nairobi (Alba Flores), Rio (Miguel Herrán), Berlin (Pedro Alonso), Denver (Jaime Lorente), Helsinki (Darko Peric), Bogotá (Hovik Keuchkerian), Oslo (Robert Garcia) i Palermo (Rodrigo De la Serna) – już od pierwszego odcinka podbili serca widzów. Czy niezwykle skomplikowany plan wyniesienia z mennicy narodowej blisko dwóch i pół miliona euro się powiedzie?

Jeśli chcecie zobaczyć inne najwyżej oceniane seriale Netflixa, poniżej prezentujemy tytuły, które z pewnością was zainteresują. Być może obejrzeliście już bijące rekordy popularności produkcje nie i szukacie czegoś świeżego? W takim razie możemy wam zaproponować najnowsze seriale Netflixa.