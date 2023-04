Robert: „M jak miłość” i kariera Tomasza Borkowskiego

W popularnym serialu TVP co jakiś czas pojawiają się bohaterowie jak Robert. „M jak miłość” przyzwyczaiło telewidzów do tego, że nowe postaci wprowadzają niemałe zamieszanie i nierzadko burzą spokój mieszkańców Grabiny oraz Warszawy. Szybko okazuje się, że choć Lubiński robi dobre pierwsze wrażenie, potrafi knuć podłe intrygi i jest gotowy zdeptać cudze szczęście, by osiągnąć swój cel. Szczególnie boleśnie przekonują się o tym Kinga i Piotr Zduńscy (Katarzyna Cichopek i Rafał Mroczek). Działania Lubińskiego wystawiają na próbę ich małżeństwo. Nowy bohater zakłóca spokój nie tylko w życiu Zduńskich. Fani serialu mogli być nieco zdziwieni, gdy okazało się, że wątek Roberta jest dłuższy. W rolę nieuczciwego mężczyzny wcielił się Tomasz Borkowski. Gwiazdor znany także widzom „Blondynki” nie ma na swoim koncie wielki kreacji na dużym ekranie, ale jego głos rozpoznają miliony Polaków. Jako aktor dubbingowy pracował przy najsłynniejszych bajkach oraz filmach o superbohaterach. Kojarzyć go możecie m.in. z „Batmana”, „Tom i Jerry”, a także serii o Spider-Manie. Jak twórcy rozwiązali jego wątek w „M jak miłość”?

Spis treści:

Przed tysięcznym odcinkiem telenoweli Ilony Łepkowskiej pojawia się Robert. „M jak miłość” nie raz udowodniło widzom, że przypadek może mocno odcisnąć się na życiu bohaterów. Mężczyzna grany przez Tomasza Borkowskiego wprowadza się do domu przy ulicy Deszczowej w Warszawie. Gdy przez pomyłkę wieczorem wjeżdża na posesję Piotra i Kingi Zduńskich, okazuje się, że jest ich sąsiadem. Zrządzeniem losy poznaje kobietę graną przez Katarzynę Cichopek oraz Mirkę Kwiatkowską – przyjaciółkę i byłą szefową Kingi i Piotrka. Nowo poznany facet robi na obu paniach bardzo dobre wrażenie.

Po przypadkowym spotkaniu Robert nie może przestać myśleć o Kindze. Mężczyzna coraz bardziej zadurza się w żonie Piotra i próbuje wszystkiego, by się do niej zbliżyć. Na jego korzyść działa fakt, że w małżeństwie Zduńskich pojawia się chłód. Mąż Kingi nie ma czasu, by się nią zajmować. Okazuje się jednak, że Lubiński działa na dwa fronty. W tym samym czasie stara się poderwać Mirkę. Wszystko wskazuje na to, że sąsiad Kingi i jej przyjaciółka rozpoczną romans. Między bohaterami w pewnym momencie prawie dochodzi do zbliżenia. Gdy dowiaduje się o tym Ireneusz Podesty (Maciej Jachowski), partner Mirki, mężczyzna z nią zrywa.

Po tym Robertowi nie udaje się z Mirką, bohater skupia się tylko na Kindze Zduńskiej. Opowiada sąsiadce o śmierci swojego dziecka, poruszając ją swoją historią. W oczach żony Piotra Lubiński staje się romantycznym wrażliwcem. Mężczyzna na każdym kroku adoruje kobietę, a nawet rysuje jej portret. Wreszcie osiąga cel i doprowadza do pocałunku. W ostatniej chwili Kinga się opamiętuje i wychodzi z jego domu. Później w ramach przeprosin Robert załatwia jej pracę u swojego kolegi. Jednak to kolejna zagrywka sąsiada Zduńskich. Dzięki podstępowi wybiera z Kingą na wyjazd integracyjny, na którym ponownie próbuje ją uwieść. Tym razem bez skutku.

Wreszcie o wszystkim dowiaduje się Piotr. Gdy Kinga wcześniej wraca z wyjazdu integracyjnego, Robert wysyła na jej skrzynkę w komputerze miłosną wiadomość. W korespondencji wspomina o ich pocałunku. W domu Zduński oskarża żonę o zdradę i się wyprowadza. Ich małżeństwo przechodzi bardzo poważny kryzys. Mężczyzna postanawia odwiedzić Roberta i rzuca się na niego z rękami. Jednak to on zostaje pobity przez sąsiada. Wieści o problemach małżeńskich docierają do jego brata bliźniaka, Pawła. Ten odwiedza Lubińskiego i go bije.

Robert chce wykorzystać rozłąkę Piotra i Kingi, by przekonać do siebie sąsiadkę i namówić kobietę, by odeszła od męża. By to osiągnąć, knuje kolejną intrygę. Wykorzystuje do tego swoją byłą dziewczynę Kaję. Ex partnerka ma uwieść Piotra i ostatecznie rozbić małżeństwo Zduńskich. Dopiero gdy bohater grany przez Tomasza Borkowskiego dowiaduje się o ciąży Kingi, postanawia z niej zrezygnować. W tym czasie Kaja mówi Piotrkowi, że żona z pewnością zdradziła go sąsiadem. To jeszcze bardziej pogłębia brak zaufania między małżonkami. Początkowo Piotr podejrzewa, że ojcem jego dziecka może być Robert. Wreszcie jednak zaczyna wierzyć żonie. Jeśli lubicie Katarzynę Cichopek, wcielającą się w rolę Kingi i interesują was kariery polskich aktorek serialowych po 40, zachęcamy was do przeczytania naszego tekstu na ten temat.

Choć Lubiński odpuszcza Zduńskim i trzyma się z dala od Kingi, burzy spokój innym bohaterom „M jak miłość”. Mężczyzna znów zaczepia Mirkę. W jej obronie staje Irek, który dotkliwe bije Roberta. Ten później grozi mu policją. Chcąc ratować partnera przed więzieniem, Mirka odwiedza dawnego adoratora Kingi i prosi, by nie składał zawiadomienia. Lubiński stawia warunek. Zapomni o całej sprawie, jeśli Mirka spędzi z nim noc. Kobieta jest gotowa zrobić wszystko dla swojego ukochanego. W końcu jednak powstrzymuje ją Piotr. Mąż Kingi ma dość koszmarnego sąsiada i rozmyśla, jak go przepędzić.

Tomasz Zukowski/East News

Mało kto potrafi tak napsuć krwi bohaterom serialu, jak Robert. „M jak miłość” okazało się być dość długą przygodą dla Tomasza Borkowskiego. Nawet najbardziej zagorzali widzowie mogli nie podejrzewać, że sąsiad Zduńskich odegra w ich życiu tak istotną i niestety przykrą rolę. Mężczyzna był o krok od rozbicia ich małżeństwa.

Po awanturze z Roberta z Mirką i Irkiem Piotr Zduński ma już dość kłopotliwego sąsiada. Wpada na pomysł, jak pozbyć się Lubińskiego. Ukochany Kingi kontaktuje się z jego żoną, Beatą Lubińską (Joanna Orleańska). Okazuje się, że Robert kłamał, gdy opowiadał o niej i swojej przeszłości. Byli partnerzy spotykają się w sądzie, by ustalić podział majątku. Na sądowej sali pojawia się też Piotr, który zeznaje na korzyść kobiety. Chce, by Beata odebrała Robertowi dom i w ten sposób planuje usunąć mężczyznę raz na zawsze z życia swojej rodziny.

Tomasz Borkowski to nie tylko serialowy Robert. „M jak miłość” było jednak ciekawą przygodą w karierze aktora. Artysta ujawnił, że szukał nowych wyzwań. Zrezygnował z etatu w Teatrze Polskim w Warszawie i zaraz po tym został zaproszony na casting do popularnej telenoweli. Najpierw przekonał do siebie reżyserką w trakcie zdjęć próbnych, następnie twórcy przekonali się, że tworzy zgrany duet z Katarzyną Cichopek, co ostatecznie zadecydowało o włączeniu go do obsady.

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie ma na swoim koncie role w kilku znanych serialach. Pojawił się w takich seriach jak „Twarzą w twarz”, „Sprawiedliwi”, „Generał”, „1920. Wojna i miłość”, a także w „Przyjaciółkach”. Na dłużej zatrzymał się na planie „Blondynki”, gdy zastąpił Leszka Lichotę. Gościnie zagrał w lubianych przez telewidzów produkcjach jak „Osiecka”, „Ojciec Mateusz”, „Miodowe lata”, „Na dobre i na złe”, „13 Posterunek 2”, „Samo życie”, „Pensjonat pod Różą”, „Pierwsza miłość” czy też „Pierwsza miłość”.

Oprócz tego Tomasz Borkowski pojawił się także kilka razy na dużym ekranie przy okazji pracy na planie takich filmów jak „Planeta Singli 3”, „Juliusz”, „Piłsudski”, „Broad Peak”, „Listy do M.” czy „Jak pokochałam gangstera”. Widzowie mogą kojarzyć go też z polskiej komedii „Job, czyli ostatnia szara komórka”, w której zagrał Adiego. Jeśli interesują was kariery polskich aktorów serialowych, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

TRICOLORS/East News

Nie wszyscy wiedzą, czym jeszcze zajmuje się serialowy Robert. „M jak miłość” i inne seriale to tylko część jego dokonań. Choć Tomasz Borkowski nie podbił branży filmowej, to jest rozchwytywanym aktorem dubbingowym. Z pewnością słyszeliście jego głos w najpopularniejszych filmach o superbohaterach oraz animacjach dla dzieci i dla dorosłych. Jeśli o tym nie wiedzieliście, teraz z pewnością inaczej będzie się wam oglądało te pozycje.

Do najbardziej rozpoznawalnych animacji, w których głosu udzielił Tomasz Borkowski, należą „Futurama: Przygody Fry’a w kosmosie”. „Batman: Odważni i bezwzględni”, „Wojownicze Żółwie Ninja”, „Mega Spider-Man”, „Dragon Ball Super”, „Hotel Transylvania”, „Gwiezdne wojny: Ruch oporu”, „Wodnikowe wzgórze”, „Madagaskar: mała dżungla”, „Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja”, „Alvin i wiewiórki 2”, „Megamocny”, „Kot butach: Trzy diabły”, „Madagaskar 3”, „Minionki”, „Ainbo – strażniczka Amazonii”, „Tom i Jerry" oraz „Sonic Prime”.

Głos Tomasza Borkowskiego pojawił się również w serii filmów o superbohaterach jak „Ant-Man i Osa: Kwantomania”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, „Batman”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Ant-Man” oraz „Niesamowity Spider-Man”. Oprócz tego jako aktor dubbingowy wystąpił też w „Tarzan. Król dżungli”, „Eragon”, „Transformers: Wiek zagłady” i „Kraina jutra”.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Być może, niektórzy telewidzowie lubią wprowadzających zamęt bohaterów, jak Robert. „M jak miłość” nie jest jedynym serialem, w którym możecie zobaczyć Tomasza Borkowskiego w akcji. Poniżej przedstawiamy listę produkcji, w których wystąpił aktor. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy do przeczytania naszego innego tekstu.