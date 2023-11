2 z 5

Wszyscy miłośnicy "Przyjaciółek" z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by dowiedzieć się, co się stało z Patrycją i Wiki, jak czuje się Zuza, czy Inga wreszcie wyszła na prostą i znalazła pracę, a także co u Anki i Pawła. Mamy dla Was dobrą wiadomość - wszystkiego dowiecie się znacznie wcześniej niż zapowiadano. Oficjalnie 1. odcinek miał być wyemitowany 7 marca.

