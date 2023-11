1 z 5

Już w marcu 13. sezon "Przyjaciółek"! Właśnie wtedy poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Już teraz jednak wiemy, co wydarzy się w życiu Ingi! Wszystko wskazuje na to, że po jej kryzysie z 12. sezonu nie będzie już śladu. Przypomnijmy jednak, że Inga przechodziła bardzo trudne chwile. Była bezrobotna, żyła z alimentów, a smutki zajadała, przez co przytyła aż 15 kg. Okazuje się jednak, że w 13. sezonie wróci do formy i... pozna nowego mężczyznę! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii!

