Do tej pory Dorotka była przebojowa, pełna energii i nigdy się nie poddawała.Wiele wskazuje jednak na to, że rozstanie z mężem Erykiem źle na nią wpłynie. Dorotka zacznie cierpieć z powodu samotności.

Nie mogę za wiele zdradzić, ale będzie to oczywiście miało na nią wpływ. Mimo że niekiedy była oceniana stereotypowo - że była z Erykiem wyłącznie dla korzyści finansowych - to myślę, że była do niego mocno przywiązana i że był to mężczyzna bliski jej sercu. Będzie szukała substytutów jego towarzystwa i miłości w sobie tylko zrozumiały, niekiedy dziwny sposób… - powiedziała Agnieszka Sienkiewicz w rozmowie z "Telemagazynem".