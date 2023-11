2 z 5

W 12. sezonie Patrycja odeszła od Wiktora i była gotowa wziąć z nim rozwód. Gdy jednak do niego doszło, Patrycja i Wiktor znów zaczęli mieć się ku sobie! Patrycja miała ogromną słabość do byłego męża, zaczęła tłumaczyć go z aktów przemocy i brutalnego charakteru.

Zobacz: Agnieszka Sienkiewicz odchodzi z "Przyjaciółek"?! Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości