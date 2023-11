1 z 5

Ponad miesiąc temu telewizja Polsat wyemitowała 135. odcinek "Przyjaciółek", czyli 1. odcinek 12. sezonu, a już teraz wiadomo, że trwają prace na planie 13. sezonu! To wyjątkowa wiadomość dla wszystkich miłośników polsatowskiej produkcji i fanów Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) czy Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Dobrze wiedzieć, że losy bohaterek nie zakończą się na 12. sezonie, bo nie da się ukryć, że są wyjątkowo poruszające - Inga jest bezrobotna, walczy z otyłością i nieustannie zmaga się z rodzinnymi kłopotami, Anka jest mobbingowana w pracy, a jej mąż wpadł w alkoholizm, Patrycja wciąż myśli o Wiktorze. Bez wątpienia jednak to właśnie Zuzę spotkało najgorsze - dowiedziała się, że ma raka i teraz walczy z chorobą. Co więc wydarzy się w 13. sezonie? Zobaczcie na kolejnych stronach galerii!

