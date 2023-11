Jeśli jednak myślicie, że Dorotka wyszła za mąż za Eryka ze względu na pieniądze, to jesteście w błędzie! Okazuje się, że parę połączyło prawdziwe uczucie.

Mój bohater udaje, że jest młodszy niż wskazuje na to metryka. Chcemy pokazać, że pomimo różnicy wieku, jest to związek powodowany uczuciem, a nie spodziewanymi z jej strony korzyściami. Wiadomo uczuć kupić się nie da. Jeszcze nie wiemy, na ile zostaną one wykpione przez scenarzystów. Dotychczasowe dialogi z Agnieszką Sienkiewicz mają zabarwienie komediowe. Pojawiła się też w naszym wątku moja córka. Obie są konkurentkami do uczuć, a może i portfela tatusia i męża... - powiedział Olgierd Łukaszewicz w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień".