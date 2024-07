Tragiczna śmierć w 9. sezonie serialu "Przyjaciółki". Michał (Marcin Rogacewicz) zginie w wypadku samochodowym! Mamy drastyczne zdjęcia - tylko dla fanów o mocnych nerwach!

Pod koniec 8. sezonu Patrycja i Michał spotykają się na sprawie rozwodowej, podczas której mężczyzna wyznaje fryzjerce miłość. Para postanawia dać sobie jeszcze jedną szansę. Kiedy Michał jedzie do Patrycji, ginie w tragicznym wypadku samochodowym! Kochan zostaje samotną matką, pogrążoną w żałobie:

Życie się zaczyna i życie się kończy. Życie postaci Michała Zalewskiego się kończy. Jest takie piękne przysłowie z dalekiego wschodu, że jak runie dom, to jest niby tragedia. Ale jest piękny widok za to na perspektywy, żeby zrobić coś nowego. Nigdy bym nie myślał, że to jest jakaś dramatyczna sytuacja. Zawsze jest tak, że coś się zaczyna i coś się kończy. I wtedy jest perspektywa, żeby zacząć coś nowego - mówił niedawno Marcin Rogacewicz w rozmowie z portalem Interia.pl