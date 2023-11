2 z 4

Wiki zorientuje się, że Adam jest za długo pod wodą (Krajewskiemu jednak uda się uratować drugiego chłopca). Consalida wskoczy jednak do rzeki. Niestety, od razu straci przytomność. Lekarz rzuci się jej na ratunek.

Zaczepiła się o coś! Nie mogła wypłynąć! - krzyknie do Trettera (Piotr Garlicki)

Adamowi uda się jednak wynieść nieprzytomną Wiki z rzeki. Consalida trafi do szpitala z podejrzeniami hipotermii. Krajewski będzie przerażony - boi się, że niedotleniony mózg lekarki ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Falkowicz rozpocznie dramatyczną walkę o życie narzeczonej brata. Nikt nie przypuszczał jednak, że to z Adamem będzie ogromny problem... Co się wydarzy następnie?

Zobacz: Wpadka w „Na dobre i na złe”! Gwiazda powraca po 13 latach w zupełnie innej roli