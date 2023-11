Kiedy wraca "Na dobre i na złe" po wakacjach? Jak się dowiedzieliśmy, nowy sezon serialu zacznie się w środę, 29 sierpnia o 20.40 w TVP2. Jeśli nic się nie zmieni, na koniec wakacji zobaczymy pierwsze odcinki "Na dobre i an złe"!

Co wydarzy się w Na dobre i na złe po wakacjach?

Co się wydarzy w "Na dobre i na złe" po wakacjach 2018? Kolejny 20 sezon "Na dobre i na złe" zapowiada się ciekawie. Jedną z nich będzie na pewno powrót do Leśnej Góry Rafała Konicy. Czy Konica wróci do byłej żony już na stałe i stworzą kochającą rodzinę dla swoich synów - Jasia (Mateusz Bożek) i Adasia (Artur Sokolski)?

W "Na dobre i na złe" jesienią w Leśnej Górze pojawi się dziadek Michała Wilczewskiego. Zagra go Daniel Olbrychski. Do obsady dołączy też Agnieszka Pilaszewska, która będzie matką Michała.

Nową parą w Leśnej Górze będzie Oliwia (Marta Bryła) i radiolog Paweł (Marcin Sianko). Kiedy dziewczyna odpuści sobie Adama, stwierdzi że głębsze uczucia żywi do Pawła, któremu i tak od dawna wypłakiwała się w mankiet. Pierwszy odkryje co łączy tych dwoje profesor Falkowski. Co zrobi z tą wiedza i czy mu się to spodoba? Odpowiedź po wakacjach!

