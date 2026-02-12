Maria Pawłowska, aktorka doskonale znana widzom seriali TVP, podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością. Gwiazda takich produkcji jak „Leśniczówka”, „M jak miłość”, „Stulecie Winnych” oraz „Korona królów. Jagiellonowie” ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Radosną nowinę przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując na Instagramie nastrojowe zdjęcie z ciążowej sesji. Fotografia, na której widać jej wyraźnie zaokrąglony brzuszek, utrzymana jest w zmysłowym, kobiecym klimacie. Kadr szybko przyciągnął uwagę internautów i wywołał lawinę komentarzy. Fani nie kryli zachwytu i wzruszenia.

Zmysłowa sesja i wymowny podpis

Aktorka opatrzyła zdjęcie krótkim, anglojęzycznym podpisem „about last year”. Te dwa słowa wystarczyły, by rozbudzić ciekawość obserwatorów. Część z nich zaczęła zastanawiać się, czy fotografia została wykonana już jakiś czas temu, inni skupili się przede wszystkim na gratulacjach i ciepłych słowach.

Na zdjęciu Maria Pawłowska z dumą prezentuje ciążowe kształty. Ujęcie podkreśla naturalność i kobiecość, a całość utrzymana jest w subtelnej, artystycznej estetyce. Wielu komentujących zwróciło uwagę, że to piękne i dojrzałe pokazanie jednego z najważniejszych momentów w życiu.

Lawina gratulacji od fanów i gwiazd

Pod postem niemal natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Internauci składali aktorce gratulacje, życzyli zdrowia i spokoju oraz podkreślali, jak bardzo cieszą się jej szczęściem. Wśród wpisów nie zabrakło także reakcji osób z branży.

Głos zabrała między innymi Sonia Mietielica, znana widzom ze „Stulecia Winnych”. Jej serdeczny komentarz dopełnił atmosfery wsparcia i radości, jaka zapanowała pod publikacją. To pokazuje, że wiadomość o ciąży została z entuzjazmem przyjęta nie tylko przez fanów, ale również przez środowisko aktorskie.

Gwiazda seriali TVP

Maria Pawłowska od lat buduje swoją pozycję w polskiej telewizji. Widzowie kojarzą ją z różnorodnych ról, zarówno obyczajowych, jak i historycznych. Szczególną popularność przyniosła jej rola królowej Zofii Holszańskiej w serialu „Korona królów. Jagiellonowie”. Jej ekranowa charyzma i naturalność sprawiły, że szybko zdobyła sympatię publiczności.

Dziś aktorka otwiera przed fanami kolejny rozdział swojego życia. Decyzja o podzieleniu się tak osobistym momentem pokazuje, jak dużą rolę w relacjach z widzami odgrywają media społecznościowe. Instagram stał się miejscem, w którym gwiazdy nie tylko promują zawodowe projekty, ale także komunikują ważne wydarzenia ze swojej prywatności.

