Oficjalnie wiemy już, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie są razem. Oboje tworzyli jedną z najsłynniejszych par aktorskich w polskim show-biznesie. W odpowiedzi na zalewające media doniesienia o rozstaniu Adriana Kalska wydała oświadczenie, w którym przyznała, że wraz ze swoim partnerem podjęli trudną decyzję pod koniec ubiegłego roku. Artyści nie tylko żyli razem, ale także pracowali na planie popularnego serialu Telewizji Polskiej "M jak miłość", przez co wzbudzali jeszcze większe zainteresowanie wśród widzów.

Związek Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego zaliczył wiele wzlotów i upadków. Chociaż ostatnio coraz częściej mogliśmy słyszeć o kryzysie ich relacji, to fani do niedawna mieli nadzieję, że para wyjdzie z trudnych chwil obronną ręką. Niestety tak się nie stało. Jak poznali się aktorzy i co zdradzili o sobie na przestrzeni lat? Poznajcie historię ich miłości.

"M jak miłość": Historia miłości Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego

Po raz pierwszy o tym, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są w związku, mogliśmy usłyszeć w marcu 2018 roku. Aktorzy od samego początku jednak nie byli zbyt wylewni, gdy dziennikarze pytali o ich relację. Początkowo nie chcieli nawet ujawnić okoliczności, w jakich zaczęli się spotykać. Wszystko wskazuje jednak na to, że między nimi zaczęło iskrzyć poza planem serialu "M jak miłość".

Może nie będę opowiadał, jak to się zaczęło. Zostawię dla siebie - mówił Mikołaj Roznerski na łamach "Super Expressu".

Z Adrianą się znamy już dłuższy czas, znaliśmy się jeszcze zanim spotkaliśmy się na planie "M jak miłość" i nasza historia tak się rozwijała, rozwijała, aż po prostu rozwinęła się do tego momentu, w którym jesteśmy teraz - tłumaczył aktor.

Równie wstrzemięźliwa była Adriana Kalska, która zyskała dużą popularność po tym, jak jesienią 2018 roku wzięła udział w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Artystka podkreślała, że bardzo ceni sobie prywatność, a nagłe zainteresowanie ze strony mediów było dla niej wyraźnym zaskoczeniem. Nie chciała, by jej życie całkowicie zmieniło się przez to, że stała się rozpoznawalna.

Chyba nikt nie lubi wchodzenia z butami w jego życie prywatne? To nic przyjemnego - stwierdziła.

Ja dopiero teraz spotykam się z tego typu publikacjami i zainteresowaniem. Coraz więcej gram, więc coraz więcej ludzi się tym interesuje. Ale nadal staram się żyć po swojemu. (...) To nasza prywatna sprawa. Nie mam ochoty się na ten temat wypowiadać - powiedziała w rozmowie z "Galą".

Wszystko wskazywało na to, że para świetnie dogaduje się zarówno na planie, jak i po pracy. Udzielając wywiadu "Twojemu stylowi", Mikołaj Roznerski postanowił się trochę otworzyć. Aktor przyznał, że czuje bardzo duże wsparcie ze strony partnerki, która pomaga mu radzić sobie z emocjami i stresem. Z jego słów wynika, że wiele zawdzięcza Adrianie Kalskiej, ponieważ wyciągnęła do niego pomocną dłoń, gdy nie był w najlepszej formie.

Podała mi rękę w najtrudniejszym momencie, kiedy byłem na emocjonalnym dnie. Widziała, co się ze mną dzieje. Dała do zrozumienia, że powinienem przestań udawać i zastanowić się, kim naprawdę jestem, bo będzie źle - ujawnił wówczas.

Chcę pracować na sobą i nad tym, co mam, żeby tego po prostu nie schrzanić - dodał.

Z czasem para zaczęła trochę swobodniej czuć się w mediach. Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski pojawiali się razem na imprezach branżowych i nie bali się publicznie okazywać uczuć. Coraz więcej też opowiadali o swojej relacji, nad którą dużo pracowali. Chociaż w 2019 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o ich rozstaniu, aktorzy jedynie się pobłażali i zaprzeczali plotkom. Później okazało się, że w Wenecji Adriana Kalska zgodziła się wyjść za partnera.

Jej w pierwszej chwili z wrażenia odjęło mowę. Ale gdy odzyskała głos, bez wahania powiedziała: tak - przekazał Mikołaj Roznerski.

Wydawało się, że ich związek kwitnie razem z życiem zawodowym. W 2020 roku Mikołajowi Roznerskiemu wręczono Telekamerę w kategorii "Ulubiony aktor". Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce ciepło wypowiadał się na temat współpracy z narzeczoną. Zdradził, że chociaż oboje czasem siebie krytykowali, to jednak na pierwszym miejscu zawsze liczyło się wsparcie.

Często razem pracujemy, to dla nas naturalne. Wspieramy się. Jasne jest konstruktywna krytyka, ale my jesteśmy przyjaciółmi i sobie pomagamy - oświadczył.

Nikt się o nic nie obraża. Jeśli sobie zwracamy uwagę to po to, by sobie nawzajem pomóc, wesprzeć się. Pracujemy i przebywamy ze sobą i super – cieszę się, bo wiem, że przecież nie każdy ma taką możliwość. No i najważniejsze – nie kłócimy się w pracy, bo życie prywatne zostawiamy w domu. Da się - mówił z dumą na łamach "Show".

Później zaczęły się pojawiać doniesienia o kryzysie. Według plotek Mikołaj Roznerski miał przełożyć datę ślubu z partnerką, której odbierając Telekamerę wyznawał miłość przy całej sali. Aktor jednak zaprzeczył tym informacjom. Od tego momentu para ponownie zamknęła się na media i niechętnie wpuszczała dziennikarzy do swojego życia. Rzadko publikowali też wspólne zdjęcia.

"M jak miłość": Co dalej z Adrianą Kalską i Mikołajem Roznerskim?

Najwyraźniej tym razem to już nie gorszy okres i Adriana Kalska rzeczywiście rozstała się z Mikołajem Roznerskim. Internauci przeczuwali, że dzieje się coś niedobrego, ponieważ aktorka przestała obserwować narzeczonego na Instagramie. W oświadczeniu, które opublikowała na swoim Instagramie, przyznała, że oboje podjęli tę trudną decyzję w połowie grudnia ubiegłego roku. Poprosiła też o uszanowanie jej prywatności. Zapewniła jednak, że aktorzy zamierzają wypełnić zobowiązania zawodowe i fani będą mogli ich oglądać zarówno na scenie, jak i ekranie.

Jak dotąd do informacji o rozstaniu nie odniósł się jeszcze Mikołaj Roznerski. Ostatnie zdjęcia, jakie udostępnił aktor, pochodzą z garderoby, więc najprawdopodobniej jest obecnie zajęty pracą.