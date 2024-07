Ilona Łepkowska, twórczyni "M jak miłość" przeprowadziła wywiad-rzekę z Teresą Lipowską. Książka właśnie weszła na rynek i nosi tytuł "Nad rodzinnym albumem". My zapytaliśmy scenarzystkę, co sądzi o powrocie Joanny Koroniewskiej do „M jak miłość”? Aktorka cały czas mówi, że nie pojawi się nawet w tym odcinku serialu, kiedy odbędzie się pogrzeb Lucjana. Większość fanów uważa, że serialowa Małgosia Mostowiak powinna pojawić się na pogrzebie serialowego ojca...

Co zatem radzi Koroniewskiej Ilona Łepkowska, która jej postać stworzyła?

Joanna Koroniewska nie została uśmiercona w serialu. Nadal jej postać przebywa za granicą. Dlatego dziwne będzie, jeśli córka nie wróci na pogrzeb ojca.