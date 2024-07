Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"?! Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się wówczas, kiedy wszyscy zaczęli zastanawiać się, jak zostanie zakończony wątek serialowy Witolda Pyrkosza po jego śmierci. Mówiono wówczas, że może gwiazda pojawi się w jednym z odcinków, w którym będzie pokazany pogrzeb Lucjana (Witold Pyrkosz).

Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"?

Okazuje się, że to nie jedyna okazja, kiedy Joanna Koroniewska może wrócić do serialu! Oto bowiem w najbliższych odcinkach serialu okaże się, że Tomek (Andrzej Młynarczyk), były mąż Małgosi (Joanna Koroniewska) uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu. Regularnie odwiedza go biologiczny syn Małgosi, Wojtuś. I właśnie w jednym z odcinków chłopiec wyzna, że przed szpitalem widział swoją prawdziwą mamę! Czy to scena oznacza, że Joanna Koroniewska znowu zagra w "M jak miłość"?

Pewnie wielu fanów bardzo by tego chciało, ale raczej nie jest to możliwe. Aktorka już wiele razy dementowała informacje o powrocie do serialu, dlatego wszystko wskazuje na to, że albo Wojtuś miał przewidzenia albo w rolę Małgosi wcieli się inna aktorka.

Chcielibyście powrotu Joanny Koroniewskiej do "M jak miłość"?!

Joanna Koroniewska zniknęła z serialu kilka lat temu