Dziś, 6 lipca Światowy Dzień Pocałunku! Skąd taki pomysł? Wymyśliła go firma stomatologiczna! A do kalendarza to "święto" weszło na początku lat 90-tych. Naukowo stwierdzono, że całowanie pomaga uwolnić się od stresu, ma dobroczynny wpływ na układ krążenia, pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Pocałunek "z języczkiem" angażuje zaś aż 34 mięśnie twarzy! Całowanie przedłuża życie!

Dlatego łączymy przyjemne z pożytecznym! :) Wytwarzają się endorfiny.

Według Księgi Rekordów Guinessa, najdłuższy pocałunek bez jedzenia i picia trwał: 30 godzin 59 minut i 27 sekund.

A jak to robi się w najbardziej miłosnym serialu w Polsce w "M jak miłość"? ;) Zebraliśmy dla Was kilka zdjęć z pocałunkami. Miło popatrzeć na takie kochające się pary! Okazuje się, że największym całuśnikiem w serialu jest... Marcin Chodakowski!

Obejrzyj galerię i... do dzieła! :*

