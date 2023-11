W 1378. odcinku serialu "M jak miłość" zdenerwowany Marek Mostowiak postanowi zadzwonić do swojej córki. Mężczyzna powie jej wprost, co myśli o jej postępowaniu. Mostowiak nie będzie przebierał w słowach!

- Jesteś szczęśliwie zakochana… Wspaniale. Ale co dalej?

- Nie wiem... Ale wiem jedno: wszyscy macie mi za złe, że zostawiłam Janka… Odmawiacie mi prawa do własnego wyboru!

- Bo trudno zaakceptować ten wybór! Jesteś dorosła, podejmujesz własne decyzje.

- Dzięki, że to rozumiesz…

- Skoro czujesz się taka dorosła, to weź odpowiedzialność za siebie. Dajemy ci tydzień. Jeśli w tym czasie nie wrócisz do siedliska… my z Ewą też odpuścimy. Nie będziemy cię niańczyć, to twój biznes. Chcesz go stracić… twoja sprawa! - zagrozi jej Marek.