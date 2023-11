2 z 4

Jak informuje portal superseriale.se.pl już 11 września fani będą mogli zobaczyć 1381 odcinek serialu. Co się w nim wydarzy? Janek będzie próbował rozwiązać sprawę kradzieży w siedlisku - policjant będzie podejrzewał, że to nowy chłopak Uli! Dziewczyna będzie próbowała przekonać byłego chłopaka, że to nie Bartek jest poszukiwanym złodziejem. Mostowiakówna pojedzie na komisariat a tam dojdzie do zaskakującej rozmowy z byłym narzeczonym.