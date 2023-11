Reklama

W ostatnim odcinku "M jak miłość" przed wakacjami na oczach widzów rozegrają się dramatyczne sceny. Iza (Adriana Kalska), która wciąż tkwi w toksycznym związku z Arturem (Tomasz Ciachorowski), zaufa jego wujkowi, który sprowadzi na nią nieszczęście. Dziewczyna poskarży się krewnemu swojego męża (Roch Siemioniowski), że jest źle traktowana. Wujek, zamiast stanąć po jej stronie, zadzwoni po Artura i każe mu zrobić porządek ze swoją nieposłuszną żoną! Skalski weźmie sobie do serca radę wujka i brutalnie pobije swoją żonę!

Z kolei Marcin (Mikołaj Roznerski), nadal nie odpuszcza w kwestii ojcostwa. Były ukochany Izy nie wierzy w to, że Maja nie jest jego córką. Marcin wynajmie detektywa, który ma mu pomóc zdobyć próbkę do powtórnego badania genetycznego. Chodakowski jest niemal pewien, że Artur sfałszował poprzednie wyniki, aby odebrać mu Maję. Marcin w akcie desperacji włamie się do mieszkania Izy, gdzie czekać na niego będzie Skalski, gotowy na walkę z rywalem. Chodakowski zdoła jednak uciec przed wezwaną na miejsce policją. Funkcjonariusze chwilę później znajdą Marcina w jego mieszkaniu! W tym samym czasie Artur zmusi Izę do wyjazdu ze stolicy!

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" przed wakacjami zobaczymy już we wtorek, 15 maja, o godzinie 20:50 w TVP2!

Iza nie zdoła uwolnić się od Artura?

Artur pobije Izę na oczach jej córeczki!

Marcin chce udowodnić, że Maja jest jego córką