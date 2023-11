Reklama

W 1373 odcinku "M jak miłość" (emisja już we wtorek 15 maja o godzinie 20:50) Iza (Adriana Kalska) weźmie z Arturem (Tomasz Ciachorowski) ślub. Psychopata zmusi ją, by została jego żoną! Lewińska będzie próbowała go przekonać, że to nie ma sensu, ale gdy poczuje jego gniew, szybko się wycofa.

Po ślubie rozegra się prawdziwy dramat. Iza będzie szukała byle pretekstu, żeby uciec z domu. Artur powie, żeby odpoczywała i sam pojedzie do sklepu. Gdy wróci zauważy, że jego żona stoi już w kurtce i pakuje osobiste rzeczy. Wpadnie w szał...

Nowy odcinek "M jak miłość" będzie drastyczny. Skalski rzuci się na Izę i zacznie ją bić, a wszystko wydarzy się na oczach jej córki. Przerażającej sceny nie zobaczymy na ekranie, za to usłyszymy krzyk Izy błagającej o litość.



-Iza pamiętaj, że bardzo cię kocham. Jesteś moją żoną, a Maja to moje dziecko. Już ode mnie nie uciekniesz. A jak będziesz próbowała, to dotrzymam słowa i odbiorę ci dziecko, a Majka będzie się wychowywała bez matki - powie surowym tonem Artur, który jest gotów zakatować Izę, byle tylko wszystko szło po jego myśli.

Iza będzie posłuszna, ale Artur przestanie mieć do niej zaufanie. W ostatnim odcinku "M jak miłość" przed wakacjami uwięzi żonę w domu!

Iza będzie próbowała uciec jeszcze przed ślubem, ale już wtedy Skalski zagrozi, że odbierze jej dziecko.

Artur pobije Izę :(

