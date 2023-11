1 z 7

Co się stanie z Joasią (Barbara Kurdej-Szatan) w "M jak miłość"? Jak zdradziła nam aktorka po śmierci Tomka Asia nie załamie się, ale trzymanie nerwów na wodzy sprawi, że zacznie odbijać się to na jej zdrowiu. W odc. 1317. odcinku serialu, Asia zacznie się poważnie zastanawiać nad tym, czy nie powinna przyjąć zaproszenia Jacka (Jan Wieczorkowski) i razem z dziećmi zamieszkać w jego domu we Francji.

Przekona ją do tego pomysłu Wojtuś, który powie Asi, ze nie chce być w domu, w którym wszystko przypomina mu tatę.

Jak zareaguje Asia?

