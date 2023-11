1 z 10

Przy okazji pogrzebu Tomka z "M jak miłość" (Andrzej Młynarczyk odchodzi z M jak miłość, komentarz aktora)wszyscy fani zaczęli zastanawiać się, czy postać Joanny Koroniewskiej (Małgorzata Mostowiak) wróci do serialu. W jednej ze scen pojawił się nawet wątek, jakoby Gosia naprawdę wróciła - w tle było widać tajemniczą blondynkę - czy to była Gosia? Zdania były podzielone. (Więcej: Czy to była Gosia?! Na pogrzebie Tomka z "M jak miłość" pojawiła się blondynka podobna do Koroniewskiej!)

Joanna Koroniewska kolejny raz została zapytana na Instagramie, czy nie planuje przypadkiem powrotu do "M jak miłość". Aktorka w końcu odpisała! I to stanowczo! Jak? Komentarz znajdziecie w galerii!

