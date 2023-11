Co w nowych odcinkach serialu "Rodzinka.pl"? To pytanie zapytaliśmy wprost Julii Wieniawie, która wciela się w postać Pauli. Między młodymi bohaterami popularnej telenoweli Telewizji Polskiej Jakubem (Adam Zdrójkowski), Agatą (Wiktoria Gąsiewska) i Paulą rozgrywa się rodzaj miłosnego "trójkąta". Czy w końcu nastąpi finałowe rozwikłanie tej sprawy? Posłuchajcie, co na ten temat przed kamerą Party.pl zdradziła Julia Wieniawa.

Młodzi bohaterowie serialu "Rodzinka.pl" przeżywają miłosne perypetie.

Julia Wieniawa uchyla rąbka tajemnicy, co dalej w serialu.