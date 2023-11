Reklama

Joanna Koroniewska wróci do popularnego serialu TVP2? Aktorka pożegnała się z produkcją już pięć lat temu, a producenci wysłali jej bohaterkę do USA. Małgosia Chodakowska próbowała już kontaktować się z rodziną, ale czy wróci do Polski na stałe?

Zobacz: Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? Posłuchajcie, co powiedziała nam Barbara Kurdej-Szatan!

Aktorka w licznych wywiadach zapewniała, że zamknęła tamten rozdział i nie chce znów być Gosią z serialu. Jej bohaterka jednak nie umarła, więc furtka cały czas jest otwarta.

- Bardzo bym chciała, żeby Joasia wróciła. To jest bardzo twórcza, fajna dziewczyna. Świetnie się rozwijała. Dobrze, gdy czasem są przerwy w pracy, bo nie jesteśmy maszynami. Ale czas, żeby wróciła - powiedziała w "Rewii" Małgorzata Pieńkowska, która jest serialową siostrą Joanny Koroniewskiej.

Czy aktorka wysłucha apelu koleżanki z planu i wróci? Widzowie "M jak miłość" oszaleliby z radości!

Zobacz: Joanna Koroniewska wraca do formy. Jak wygląda dwa miesiące po porodzie? ZDJĘCIA

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Była żona Łagody i córka zmarłego Lucjana Mostowiaka wróci do Grabiny?

Fani serialu tęsknią za Małgosią.

materiały prasowe

Drogi Użytkowniku,

chcemy Cię lepiej poznać, żeby robić dla Ciebie jeszcze lepszy serwis!

Wystarczy kilka minut, by wypełnić naszą ankietę. Zapraszamy!

Reklama

ANKIETA