Joanna Koroniewska dwa miesiące temu urodziła drugą córeczkę i teraz w pełni cieszy się macierzyństwem. Aktorka chętnie publikuje zdjęcia z rodzinnych spacerów, a na nich dokładnie widać jak zmienia się jej ciało!

Ekranowa Małgosia Chodakowska z "M jak miłość" (bo to nią Joanna Koroniewska na zawsze pozostanie w świadomości widzów) jest szczupła i bardzo zgrabna, choć brzuszek nadal ukrywa pod luźnymi bluzkami.

Internetowi hejterzy nie zostawiają jednak na niej suchej nitki - I tak wygląda kobieta po porodzie... nie wierzę. Może ktoś inny urodził za Ciebie? - brzmi jeden z komentarzy pod zdjęciem.

Joanna Koroniewska zachowuje zdrowy rozsądek i nie odchudza się na potęgę, ale z pewnością marzy o powrocie do sylwetki sprzed ciąży. Niektórym to przychodzi szybko, inne panie muszą pracować kilka miesięcy. Jak widać, świeżo upieczona mama ma to w genach i już wygląda olśniewająco!

