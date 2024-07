Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? Aktorka już kilka lat temu pożegnała się z serialową rodziną Mostowiaków i zniknęła z ekranu. Od tamtej pory wszyscy fani serialu zastanawiają się, czy Joanna Koroniewska w przyszłości znów wcieli się w postać Małgosi. Zwłaszcza teraz, po śmierci Witolda Pyrkosza, czyli serialowego Lucjana ojca Małgosi, pojawiły się plotki, że znów zobaczymy ją w "M jak miłość". W ciężkim stanie znajduje się także jej serialowy mąż, Tomasz Chodakowski. Czy w tych dramatycznych chwilach Małgosia Chodakowska (Mostowiak) wróci do domu? Jeszcze kilka tygodni temu sama Ilona Łepkowska w rozmowie z nami przyznała, że ona sama namawiałaby Joannę Koroniewską, żeby zdecydowała się wrócić do serialu, chociaż na kilka scen.

Reklama

A co o powrocie Joanny Koroniewskiej do "M jak miłość" powiedziała nam Barbara Kurdej-Szatan? Jak mogłoby wyglądać spotkanie byłej i obecnej żony serialowego Tomka? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Czy gwiazda "M jak miłość" pokazała, jak będzie wyglądać pogrzeb Tomka?!

EXCLUSIVE: Co wydarzy się w M jak miłość po wakacjach? Kisielowa się zakocha! A co z Tomkiem?

Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"?! Jedna scena może na to wskazywać...

Zobacz także

TYLKO U NAS: Tomek Chodakowski umrze? Produkcja "M jak miłość" zdradza nam, że nastąpi nieoczekiwany zwrot akcji! Jaki?

Reklama

Barbara Kurdej-Szatan skomentowała ewentualny powrót Joanny Koroniewskiej do serialu.