W gronie serialowych amantów, którzy zawrócili w głowach nie tylko bohaterkom telenoweli, ale także fankom produkcji, znalazł się Janek. „M jak miłość" słynie z pokazywania barwnych postaci, które mierzą się z najróżniejszymi perypetiami. W życiu tego mężczyzny nie brakuje dramatów. Już sam zawód Janka wiąże się ze sporym ryzykiem. Warto przypomnieć, że bohater produkcji TVP jest policjantem – w dodatku bardzo ambitnym, który jest w stanie wiele zaryzykować, by piąć się w hierarchii. W jednym z odcinków przekonuje się na własnej skórze, jak mocno naraził się przedstawicielom półświatka. Zaraz po dołączeniu do obsady Janek wzbudził dużą sympatię telewidzów. Fanom serialu spodobała się także jego historia miłosna z Sonią. Oboje musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, zanim stworzyli parę. W związku z dramatycznymi wydarzeniami, niektórzy widzowie obawiali się, że mężczyzna może zniknąć z „M jak miłość". Jego wątek rzeczywiście w pewnym momencie nagle się urwał. Jednak sympatycy wciąż mają nadzieję, że policjant jeszcze wróci do telenoweli. Choć grający go Tomas Kollarik pożegnał się z serialem, aktor nie ma powodów do narzekania. Wystąpił m.in. w takich tytułach jak „Pani z przedszkola" i „Ojciec Mateusz". Urodzony na Słowacji artysta spełnia się zawodowo w Polsce i ma mnóstwo fanek. Zdarza się, że niektóre kobiety składają mu propozycje matrymonialne za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co wiemy o serialowym Janku z „M jak miłość"?

W 2016 roku w najsłynniejszej polskiej telenoweli pojawił się Janek. „M jak miłość” to serial, który wykreował sporo uwielbianych przez widzów bohaterów. Do tego grona z pewnością możemy zaliczyć policjanta Morawskiego. Młodszy aspirant natychmiast podbił serca widzów, którzy później z wypiekami na twarzy śledzili jego wątek. Trzeba przyznać, że w życiu pracującego w Lipnicy funkcjonariusza dzieje się naprawdę dużo. Serialowy Janek to postać, która pasowałaby zarówno do dramatu, komedii romantycznej, jak i typowego sensacyjniaka.

Telewidzów porwały przede wszystkim miłosne perypetie bohatera w mundurze. Choć grany przez Tomasa Kollarika mężczyzna to twardy i ambitny policjant z zasadami, któremu zależy na karierze oraz zatrzymywaniu przestępców, w głębi serca jest wrażliwym romantykiem. Serialowy Janek jest ślepo zapatrzony w Ulę Mostowiak, adoptowaną córkę Hanki i Marka Mostowiaków. Z miłości do niej jest gotowy zrobić wszystko. Choć oboje wreszcie zostają parą, a Urszula przyjmuje nawet oświadczyny, ich związek nie przetrwa próby czasu. W życiu Uli pojawia się kochanek, Bartek (Arkadiusz Smoleński). Po wielu nieprzyjemnych rozmowach była narzeczona na dobre z nim zrywa.

Nieszczęśliwa miłość ma destrukcyjny wpływ na serialowego Janka. „M jak miłość” przyzwyczaiło widzów do dramatycznych zwrotów akcji, ale przy wątku mundurowego scenarzyści wyjątkowo się postarali. Mężczyzna po rozstaniu z Urszulą regularnie się upija. Po jednej z pijackich nocy w klubie Janek traci przytomność i nie pojawia się w pracy. Drugiego dnia policjantka Sonia nie jest w stanie obudzić kolegi. Później między funkcjonariuszem a kochankiem Uli dochodzi do przepychanki i ostrej kłótni. Pewnego wieczoru Janek postanawia popełnić samobójstwo i strzela sobie w szyję na posterunku. Rannego syna odnajduje troskliwa matka.

Na szczęście wreszcie los się uśmiecha do Janka. Okazuje się, że prawdziwa miłość była tuż pod jego nosem. Zadurzony w Uli Mostowiak policjant przez długi czas nie dostrzega, że kocha się w nim koleżanka z pracy, Sonia Krawczyk (Barbara Wypych). Kobiecie nie jest łatwo dotrzeć do mężczyzny, który był wpatrzony w adoptowaną córkę Mostowiaków. Po bolesnym rozstaniu długo dochodzi do siebie. Wreszcie jednak para ambitnych funkcjonariuszy tworzy udany związek. Tego samego dnia kobiecie oświadczają się Janek i Leon (Dariusz Toczek), ale policjantka wybiera kolegę z pracy.

Gdy miłość Janka kwitnie, rozwija się także jego kariera zawodowa. Z czasem mężczyzna awansuje na komendanta i dostaje coraz poważniejsze zadania. Długo ukrywa przed swoją ukochaną, że jako agent pracuje pod przykrywką, pomagając rozbić zorganizowaną grupę przestępczą. Inwigilacja mafii przynosi efekty, ale ściąga na policjanta bardzo poważne zagrożenie. W pewnym momencie przedstawiciele półświatka dowiadują się o ambitnym agencie i postanawiają się zemścić.

Dramat burzy spokój Janka i Soni tuż przed ślubem. Policjant zostaje postrzelony w ramach odwetu przez gangsterów. Biała suknia niedoszłej panny młodej robi się czerwona od krwi rannego komendanta. Wiele wskazuje na to, że tym razem Janek może nie przeżyć. Dla widzów to prawdziwy cios, ponieważ mnóstwo fanów „M jak miłość” pokochało wątek tej pary. Na szczęście mężczyznę udaje się uratować, ale to jeszcze nie koniec perypetii.

Widzów zaniepokoiły doniesienia, że z telenoweli zniknie serialowy Janek. „M jak miłość” to dla wielu aktorów ważna przygoda w karierze, jednak z czasem, niektóre gwiazdy pożegnały się z produkcją TVP. Fani musieli pogodzić się z odejściem m.in. Kacpra Kuszewskiego (Marek Mostowiak), Joanny Koroniewskiej (Małgosia Mostowiak) czy też mocnym ograniczeniem obecności Dominiki Ostałowskiej (Marta Mostowiak).

Serialowy Janek ledwo uchodzi z życiem po strzelaninie, która rozgrywa się tuż przed planowanym ślubem z Sonią. Wskutek ran mężczyzna zostaje sparaliżowany. Po dramatycznych wydarzeniach odtrąca ukochaną. Policjant nie chce, by partnerka wiązała swoje życie z kaleką. Na szczęście kobieta walczy o związek i ostatecznie para się nie rozstaje. Oboje postanawiają zmierzyć się z przeciwnościami losu razem.

Telewidzowie mieli nadzieję, że Janek i Sonia wreszcie staną na ślubnym kobiercu i ułożą sobie życie. Tego jednak się nie dowiedzieli, ponieważ bohaterowie postanowili nagle zniknąć i uciekli z Grabiny w obawie przed kolejnymi atakami gangsterów. I tak zniknęli także z serialu. Przez pewien czas fani liczyli na to, że para wkrótce wróci, ale po wiadomości, że ich leśniczówka została zajęta przez Łukasza (Jakub Józefowicz) oraz Patrycję (Alżbeta Lenska), stało się jasne, że to koniec ich wątku.

Dlaczego twórcy zakończyli wątek uwielbianych przez telewidzów Janka i Soni? Najprawdopodobniej aktorzy mieli coraz większe problemy z tym, żeby pogodzić pracę na planie „M jak miłość” z innymi zobowiązaniami. Zarówno Barbara Wypych, jak i Tomas Kollarika to artyści, którzy w ostatnich latach dostali wiele interesujących ofert. Serialowa Sonia dołączyła do obsady „Stulecia Winnych” i nie miała już czasu na grę w telenoweli. Niestety wygląda na to, że para nie wróci do Grabiny. Po raz ostatni widzowie zobaczyli ich w 2021 roku. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych, które mogliśmy oglądać m.in. w „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

Wśród fanów telenoweli Ilony Łepkowskiej dużą sympatią cieszy się serialowy Janek. „M jak miłość” okazało się w przypadku Tomasa Kollarika strzałem w dziesiątkę. Zagraniczny aktor zdążył się już zapisać się w pamięci milionów Polaków. Jednak popularna „Emka” nie jest jedynym sukcesem na jego koncie.

Na świat przyszedł w 1992 roku, w Levicach na Słowacji. Jako młody chłopak postanowił przeprowadzić się do Polski i tu zrobić karierę. W 2016 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Do szkoły przyszedł już z pewnym doświadczeniem, które w latach 2005-2010 zdobył jako członek grupy teatralnej Theatrum Mundi Anny Osławskiej. Na 41. Festiwalu Małych Form Teatralnych w Teatrze Groteska został wyróżniony nagrodą dla najlepszego aktora.

Propozycje pracy przyszły szybko. Tomas Kollarik miał już okazję pojawić się zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Gwiazdor zagrał nie tylko w „M jak miłość”. Widzowie mogli go zobaczyć też m.in. w filmie „Pani z przedszkola”, w którym pracował na planie z Łukaszem Simlatem, Agatą Kuleszą, Adamem Woronowiczem, Krystyną Jandą oraz Marianem Dziędzielem. Gościnnie natomiast wystąpił w znanych produkcjach jak „Ojciec Mateusz” czy „Pierwsza miłość”. Jeśli lubicie śledzić kariery polskich aktorów serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

Fani telenoweli – szczególnie internautki – od dłuższego czasu próbują dowiedzieć się, jaki prywatnie jest serialowy Janek. „M jak miłość” to z pewnością serial, który daje wielką rozpoznawalność, o czym przekonali się Kacper Kuszewski, Małgorzata Kożuchowska czy też Joanna Koroniewska. Ta trójka wymienionych aktorów dobrze wie, że sława ma nie tylko blaski, ale również cienie. Świadomy tego Tomas Kollarik pilnuje, by granica między jego życiem osobistym a funkcjonowaniem w mediach nie została przekroczona.

Wiemy, że słowacki aktor jest fanem aktywności fizycznej. Ma doświadczenie w szermierce i pływaniu. Jednak nie wiadomo, czy serce Kollarika jest zajęte. Gwiazdor rzadko bywa na imprezach branżowych. Niewiele zdradza też jego profil na Instagramie, który śledzi ponad dwanaście tysięcy użytkowników. W mediach społecznościowych widać, że w damskiej części widowni wywołuje spore emocje. W wiadomościach dostaje nawet propozycje ślubu.

Część telewidzów nadal czeka, aż do telenoweli wróci Janek. „M jak miłość” jednak z wieloma aktorami pożegnało się już na dobre i podobnie może być w przypadku Słowaka. Na szczęście są inne produkcje, w których możecie zobaczyć Tomasa Kollarika. Poniżej prezentuje filmy i seriale, w których zagrał. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, możecie przeczytać o tym w naszym innym artykule.

