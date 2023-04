Seriale o superbohaterach: 9 produkcji dla fanów komiksów

Seriale o superbohaterach już od dłuższego czasu cieszą się wielką popularnością. Serie z uniwersum DC i Marvela doczekały się wielu fanów. "The Boys" i "The Umbrella Academy" okazały się prawdziwymi hitami. Zapoznajcie się z naszą listą docenianych produkcji.

Nadprzyrodzone moce, wartka akcja, niebezpieczni wrogowie, którzy zagrażają Ziemi — seriale o superbohaterach dostarczają widzom mnóstwo emocji. W ciągu ostatnich lat powstały ekranizacje wielu popularnych komiksów. Fani pokochali "Daredevil", a przewrotny i nietypowy "The Boys" wniósł mnóstwo świeżości.

Spis treści:

Seriale o superbohaterach zaczniemy od „Daredevil”. Tę produkcję stworzył Netflix, która od samego początku zachwyca mrocznym klimatem oraz brutalnymi pojedynkami.

Matt Murdock jest za dnia niewidomym prawnikiem, zaś nocą zamaskowanym mścicielem. Ma wtedy przydomek Diabła z Hell’s Kitchen. Jako dziecko traci wzrok w wypadku. Jednakże reszta zmysłów wyostrzyła mu się aż nadto, można by rzec, że w nadludzki sposób. Dzięki tym zdolnościom może walczyć z przestępczością na nowojorskich ulicach, przewyższając przy tym swoich przeciwników. Będzie musiał mierzyć się przede wszystkim z dziecięcą prostytucją oraz patologią w rodzinie.

Co ciekawe, jest to pierwsza taka produkcja, którą stworzył Marvel oraz Netflix. „Daredevil” to przykład superbohatera, który nie posiada wad, jest egoistą oraz ludzkim herosem. Jest to serial wiarygodny. Przy oglądaniu go, na myśl ci nawet nie przyjdzie, że ten niewidomy prawnik posiada aż takie supermoce.

Drugą propozycją seriali o superbohaterach jest „The Boys”. Seria opowiada o Siódemce, którą wspiera organizacja Vought. Grupa obdarzonych nadprzyrodzonymi mocami ratuje świat, ale gdy nie ma kamer telewizji, odkrywamy, że postaciom daleko do ideałów.

Głównym bohaterem produkcji jest Hughie Campbell. Jego dziewczyna ginie tragicznie podczas akcji A-Traina. Ten superbohater nie zamierza przyznać się do niewybaczalnego błędu, gdyż zniszczyłoby to jego reputację. Tłumaczy wszystkim, że był to wypadek przy pracy. Jednakże mężczyzna nie zamierza tego tak zostawić. Pomoc oferuje mu Billy Butcher oraz jego zespół, który postanawia zdemaskować superbohaterów.

„The Boys” to spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy ci stają się sławni i popularni tak, jak celebryci. Grupa obdarzona nadprzyrodzonymi mocami często dopuszcza się nadużyć, Czekają na ciebie aż 3 sezony!

Kolejną propozycją seriali o superbohaterach jest „Invincible”. To produkcja animowana. Jest adaptacją popularnego komiksu Roberta Kirkmana o tym samym tytule. Dzięki temu od razu widać, na kim wzorowali się twórcy, tworząc swoje postaci.

Mark Grayson to nastolatek. Jest synem superbohatera, potężnego Omni-Mana. Pewnego dnia chłopak odkrywa, że również posiada nadludzkie moce. Pełen radości postanawia iść w ślady swojego ojca.

Znajdziesz tu wiele brutalnych scen pojedynków oraz fabularne twisty. Mimo że jest to produkcja animowana, to przeznaczona jest jednak dla pełnoletnich widzów. Cała fabuła opiewa w wiele ciekawych wątków, za którymi z łatwością da się nadążyć.

„The Flash” to kolejna propozycja seriali o superbohaterach. Różni się nieco od innych propozycji, ponieważ tutaj bohatera poznajemy, zanim nabędzie supermocy.

Głównym bohaterem jest Barry Allen. Jest młodym śledczym, który pomaga w schwytaniu kryminalistów. Próbuje odkryć prawdę na temat niewyjaśnionych okoliczności śmierci jego matki. W tym wypadku bada każde, trudne do wytłumaczenia zdarzenie. Ponadto interesuje się również postępami nauki. Jego obsesją jest akcelerator cząsteczek, który stworzony został przez fizyka Harrisona Welisa oraz innych naukowców, którzy należeli do „S.T.A.R. Labs”. Pewnego dnia dochodzi do wybuchu urządzenia. Mężczyzna zostaje porażony przez piorun, wskutek czego zapada w śpiączkę. Gdy się z niej wybudza, dostrzega, że potrafi niesamowicie szybko się poruszać. Wykorzystuje nową umiejętność do walki ze złem w Central City.

Szykuj się na prawdziwy maraton, ponieważ ta produkcja posiada aż 8 sezonów! Ponadto mamy dobrą wiadomość, gdyż planowany jest 9 sezon, który ma mieć premierę w lutym 2023 roku!

Czas na historię starą jak świat. Mowa tu o serialu o superbohaterach „Arrow”. Produkcja ta posiada aż 8 sezonów, więc szykuj sobie wolne popołudnia, gdyż fabuła od razu cię wciągnie!

Głównym bohaterem jest Oliver Queen. To miliarder, który uznany był za zmarłego. Wszyscy tak myśleli, ponieważ mówiono, że zginął podczas katastrofy morskiej. Po 5 latach od tego zdarzenia zostaje nieoczekiwanie odnaleziony na jednej z wysp Pacyfiku. Po powrocie do domu, mężczyzna nie jest tym samym człowiekiem co wcześniej. Pobyt na bezludnej wyspie zmienił go nie do poznania. Również rodzina zauważa zmiany w jego zachowaniu. Oliver próbuje pojednać się z najbliższymi oraz ze swoją byłą dziewczyną Laurel Lance. Chce pomścić zmarłego ojca, którego marzeniem było zaprowadzenie na stałe porządku w Starling City, więc jako Zielona Strzała rozpoczyna walkę z przestępczością. Pomagają mu w tym umiejętności, jakich nabył w tajemniczych okolicznościach. Jednocześnie musi uciekać przed policją, która nie toleruje jego poczynań.

Ten serial o superbohaterach to kreatywna adaptacja komiksu DC Comics. Jeśli lubisz tego typu produkcje, to zachęcamy cię do zapoznania się z serialami fantasy.

Ten serial o superbohaterach jest produkcją Netlfixa. Jest adaptacją komiksu, o tym samym tytule, zatem fani tej papierowej wersji z pewnością będą chcieli obejrzeć 3 sezony tej ekranizacji.

Fabuła tej produkcji opowiada o czterdzieścioro dzieciach, które urodziły się w 12 godzinie 1 października 1989 roku. Dziwnym faktem zapewne jest, że ich matki nie były nawet w ciąży. Sir Reginal Hargreeves zaadoptował aż siedmioro z nich, by reszta dorastała sama. Wybrana przez niego siódemka została wychowana na superbohaterów. Otrzymali nazwę „The Umbrella Academy”. Po czasie i kilku konfliktach, los tak chciał, że grupa się rozpadła. Sir Reginal nie mogąc pogodzić się z takim obrotem sprawy, postanawia popełnić samobójstwo, by znów scalić jego dzieci. Od teraz cała siódemka łączy siły, by zatrzymać apokalipsę.

Premiera pierwszego sezonu odbyła się w 2019 roku, więc polecamy obejrzeć całą serię, gdyż sezonów jest tylko 3. Ta produkcja przypomina trochę serial sf. Skierowany głównie do tych, którzy tęsknią za superbohaterami.

„Watchmen” to kolejna propozycja seriali o superbohaterach. Do tej produkcji pasuje stwierdzenie, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Tutaj superbohaterów grają policjanci.

Akcja rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach z filmu o tym samym tytule. Dziennik Rorschacha został upubliczniony. Powołał on kulty, które praktykowały jego mądrości. Lokalna policja podjęła odpowiednie działania, podchodząc ostrzej do przestępców. Swoją prawdziwą tożsamość ukrywają pod żółtymi maskami. Główna bohaterka, Angela Bar, prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, które popełnione zostało w Tulsie. W trakcie dochodzenia ujawniona zostaje tajemnica tożsamości kobiety. W całą sprawę zamieszana jest miliarderka Lady Trieu.

Produkcja ta została wyprodukowana przez HBO w 2019 roku. Cała historia rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmie „Watchmen” a komiksem „Doomsday Clock”. Nie zalecamy doszukiwać się tu powiązań bądź spójności, gdyż wiele kwestii w serialu podważa późniejsze wydarzenia z komiksu. Serial posiada 1 sezon, który ma 9 odcinków.

Przedostatnią pozycją jest „Doom Patrol”. Jest to jedna z najdziwniejszych historii o superbohaterach w historii.

Dr Niles Caulder to naukowiec, który potrafi ocalić ludzi, którzy doznają ciężkich wypadków. W jego domu mieszka czwórka takich podopiecznych, którym na swój sposób stara się pomóc. Są to między innymi: Rita Farr, która niekontrolowanie zmienia kształt. Cliff Steele, czyli człowiek robot, który zachował mózg z poprzedniego ciała. Larry Trainor owinięty w bandaże jak mumia, przez poparzenia, jakich doznał na całym ciele. No i wreszcie Jane, która jest dziewczyną o aż 64 różnych osobowościach. Pewnego dnia Dr Caulder znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Cała banda postanawia połączyć siły, by go odnaleźć.

Produkcja ta powstała dzięki inspiracji komiksem. Te perypetie nietypowej grupy superbohaterów z uniwersum DC oglądać możesz aż przez 4 sezony i jak na razie nic nie zapowiada, że miałoby się to zakończyć. Jest to alternatywna historia, pełna dziwnego humoru oraz wydarzeń.

Ostatnią już propozycją seriali o superbohaterach jest „Gotham”. Jest to jedna z mroczniejszych produkcji w tym rankingu. Rozgrywają się w nim losy słynnego Batmana.

James Gordon rozpoczyna pracę w mieście Gotham City jako policjant. Wraz z partnerem Harveyem Bullockiem otrzymują sprawę morderstwa bardzo zamożnego małżeństwa. Docierając na miejsce zbrodni, mężczyzna rozpoznaje nastoletniego syna ofiar, Bruce’a Wayne’a. Był on świadkiem całego zdarzenia. Detektyw wstrząśnięty sytuacją chłopaka, stawia sobie za cel odnaleźć mordercę jego rodziców. To nie będzie dla mężczyzny jedynie obowiązek, a pewnego rodzaju obsesja, która nie dość, że będzie go sporo kosztować, to wciągnie go również do ekscytującego, mrocznego świata Gotham.

5 sezonów, które produkcja ma nam do zaoferowania, pochłonie cię na długie godziny oglądania tego serialu o superbohaterach. Jest to pozycja obowiązkowa dla fanów komiksów DC Comics. Lepiej szykuj popcorn i wygodną kanapę!

Może się zdziwisz, ale superbohaterów nam nie brakuje. Ci powyżsi, to tylko garstka, jaką mamy ci do zaproponowania. Jeśli czujesz niedosyt i chciałabyś poznać więcej podobnych produkcji, to poniżej mamy jeszcze kilka propozycji: