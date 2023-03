„Stranger” to serial koreański Netflixa, który pokochacie. Wybraliśmy 10 wciągających tytułów

„Squid game” to serial koreański Netflixa, który mocno namieszał w ostatnim czasie. Szukacie innych serii z Korei Południowej? Przygotowaliśmy listę, na której znajdziecie m.in. niesamowity kryminał „Stranger” oraz opowieść o trudnej miłości „Something in the Rain”.

Każdy serial koreański Netfflixa, jaki znalazł się na naszej liście, to niesamowita historia. Choć do mainstreamu przebił się przede wszystkim „Squid Game”, w Korei Południowej powstało znacznie więcej równie interesujących – być może nawet lepszych – produkcji. Poruszający temat problemów ze zdrowiem psychicznym „It’s Okay to Not Be Okay”, został uwzględniony w zestawieniu Best International Shows of 2020 według „New York Times”. „Something in the Rain” I „Romance is a Bonus Book” to nietypowe opowieści o trudnej miłości między dojrzałą kobietą a młodszym mężczyzną, które widzowie śledzili z wypiekami na twarzy. Zobaczcie, co jeszcze warto obejrzeć w czerwonym serwisie VOD.

Spis treści:

„Alchemia dusz” to serial koreański Netflixa z mocno baśniowym zacięciem. Historia o potężnej czarodziejce powinna zadowolić fanów fantasy. Choć nasza bohaterka jest obdarzona niesamowitą mocą, to znajduje się w ciele niewidomej kobiety. Przed transferem duszy była elitarną wojowniczką. Pewnego dnia na jej drodze staje mężczyzna z bogatej rodziny, który błaga, by władająca magią nieznajoma pomogła odmieć jego przeznaczenie. Najważniejszym celem czarodziejki jednak jest wypełnienie misji, którą rozpoczęła jeszcze w poprzednim wcieleniu.

Zakazana miłość to wątek poruszany przez niejeden serial koreański Netflixa. Ponoć szczere uczucie jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Są jednak przypadki beznadziejne. Ona jest businesswoman z Korei Południowej, on – żołnierzem pełniącym służbę w Korei Północnej. Po tym, jak w wyniku wypadku Zoo Se Ri znajduje się na terytorium obcego kraju, kobieta wpada w ręce mundurowych. Mnóstwo widzów postanowiło dowiedzieć się, czy miłość może wznieść się ponad podziały polityczne, a ostatni odcinek „Crash Landing on You” był najczęściej oglądanym w historii koreańskiej telewizji.

Ten serial koreański Netflixa mocno wyróżnia się na tle produkcji pochodzących z tego regionu. „It’s Okay to Not Be Okay” to historia pacjentów szpitala psychiatrycznego. Poznajemy pielęgniarza, który po śmierci rodziców musi opiekować się autystycznym, starszym bratem. Jest też skrzywdzona przez matkę, niezdolna do empatii pisarka. W serii przyglądamy się nie tylko problemom ze zdrowiem psychicznym, ale również trudnej miłości i skomplikowanym relacjom rodzinnym. Choć poruszane tematy są trudne, to nie brakuje też typowego koreańskiego humoru. Produkcja została doceniona przez „New York Times”.

Okazuje się, że można zrobić udany kryminalny serial koreański Netflixa, który nie powiela zachodnich wzorców. „Stranger” to historia śledztwa prowadzonego przez młodego prokuratora Hwang Si-moka. Śledczy jest dość osobliwym typem – niemal całkowicie pozbawiony empatii i wycofany. To jednak nie kwestia charakteru. Bohater przeszedł zabieg chirurgiczny, podczas którego usunięto mu część mózgu. Pewnego dnia Hwang znajduje ciało podejrzanego o korupcję mężczyzny. Winnym morderstwa może być każdy – nawet ona sam.

„Stranger” to serial powolny, w którym twórcy nie skupiają się na efekciarskich pogoniach i strzelaninach. Skupiają się na pełnej intryg, zdrad i manipulacji opowieści, czyniąc fabułę coraz bardziej zagmatwaną. Dlatego uprzedzamy – oglądając tę serię, trzeba być całkowicie zaangażowanym. Mimo powolnego tempa produkcja niesamowicie wciąga. Jeśli lubicie opowieści o morderstwach i śledztwach polecamy wam nasze angielskie seriale kryminalne.

„Mr Sunshine” to serial koreański Netflixa, który wśród k-dram uchodzi za prawdziwego killera. Choć fani są zgodni co do tego, że to jedna z najlepszych produkcji tego kraju, to warto się przygotować na to, że seria może doszczętnie przeżuć i wypluć widza. Dramat pokazuje losy amerykańskiego wojskowego, który trafia do Stanów Zjednoczonych po ucieczce z ojczyzny. Choć życie Eugene’a Choia niewiele ma wspólnego z amerykańskim snem, to wreszcie mężczyzna zostaje wojskowym i otrzymuje obywatelstwo. Zrządzeniem losu po 30 latach wraca do rodzinnej Korei – już jako Amerykanin. Tam Eugene zostaje konsulem. Bohater zakochuje się bez pamięci w arystokratce Ae-sin Go. O serce kobiety starają się też dwaj inni mężczyźni: Dong-mae Koo, syn rzeźników, który po ucieczce do Japonii został roninem oraz pochodzący z arystokratycznej rodziny Hee-seong Kim.

„Romance is a Bonus Book” to serial koreański Netflixa o miłości, do której bohaterowie dojrzewali bardzo długo. Oboje znali i przyjaźnili się od dziecka. Jednak gdy Dany-y Kang zakłada rodzinę, skupia się na swoim nowym życiu. Dopiero po rozwodzie samotnie wychowująca dziecko matka zwraca się do dawnego przyjaciela z prośbą o pomoc. Młodszy od niej Eun-ho Cha pracuje jako redaktor naczelny w wydawnictwie. Między nimi z czasem pojawia się uczucie. Ta seria to nie tylko opowieść o uczuciu dojrzałej kobiety i młodszego mężczyzny. „Romance is a Bonus Book” zwraca uwagę na tym, z jakimi problemami mierzą się samotne matki i kobiety po trzydziestce, które po dłuższej przerwie próbują wrócić na rynek pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się serial koreański Netflixa o Vincenzo Cassano. Prawnik i consigliere włoskiej mafii po powrocie do ojczyzny ma jeden cel – odzyskać swoją własność. Jednak zostaje wplątany w batalię z korporacją Babel Group. Widzowie mogą śledzić nie tylko procesy sądowe, ale również nieczyste zagrania oraz morderstwa na zlecenie, czyli wszystko, co mafia lubi najbardziej. Oprócz tego twórcy zadbali również o piękny wątek miłosny. „Vincenzo” to jedna z najgłośniejszych koreańskich produkcji, która wyłamuje się ze schematów.

W tym serialu koreańskim Netflixa mogą się zakochać fani fantasy. Akcja „The King: Eternal Monarch” rozgrywa się w dwóch równoległych światach. Twórcy zabierają widzów do współczesnej Republiki Korei oraz alternatywnego Królestwa Korei. Gdy narzędzie umożliwiające przemieszczanie się między tymi rzeczywistościami wpada w niepowołane ręce, pojawia się poważne zagrożenie. Tragedii będą próbowali zapobiec monarcha z królestwa oraz policjantka z republiki. Przywrócenie dawnego porządku w obu światach jednak nie będzie łatwe.

Jeśli szukacie serialu koreańskiego Netflixa, który opowiada o trudnej miłości, „Something in the rain” to coś dla was. Związek dojrzałej kobiety z młodszym mężczyzną to nadal temat, który wywołuje emocje. Okazuje się, że w niektórych kręgach to coś trudnego do zaakceptowania. Yoo Jin-ah ma 35 lat i zawsze patrzyła na Seo Joon-hee jak na członka rodziny. Chłopak jest młodszym bratem jej najlepszej przyjaciółki. Gdy po dłuższej przerwie dochodzi do spotkania, między nimi rodzi się coś więcej niż przyjaźń. W obawie przed reakcją krewnych, znajomych i współpracowników zakochani ukrywają swój romans. Jednak Yoo Jin-ah jest coraz bardziej naciskana przez apodyktyczną matkę, która chce, by córka wreszcie wyszła za mąż za odpowiedniego mężczyznę. Bohaterka staje przed bardzo trudnym wyborem. Jeśli lubicie historie o trudnej miłości, angielskie seriale kostiumowe wręcz pękają w szwach od takich romansów.

Ten serial koreański Netflixa to remake hiszpańskiej serii, która okazała się wielkim hitem czerwonego serwisu VOD. Choć wielu widzów zadawało pytanie, czy odświeżona wersja rzeczywiście jest komukolwiek potrzebna, zaraz po premierze pojawiło się mnóstwo głosów, według których „Dom z papieru: Korea” jest lepszy od pierwowzoru. Trzeba przyznać, że różnice w scenariuszu są niewielkie. Gdy w 2025 roku Koreańską Republika Ludowo-Demokratyczna i Korea Południowa ogłaszają koniec wojny, państwa zawierają unię gospodarczą i wprowadzają wspólną walutę. Otwarte zostają też granice, dzięki czemu mieszkańcy mogą swobodnie podróżować między Północą a Południem.

Na przemianach chce skorzystać członkini armii Korei Północnej, Woo-jin Seon. Kobieta kończy służbę i przenosi się do Seulu, by tam wreszcie ułożyć sobie życie. Jednak szybko się okazuje, że dzięki unii gospodarczej dorobili się wysoko postawieni obywatele. Przybysze z północy natomiast spotykają się z coraz większą niechęcią południowców. Woo-jin Seon nie jest w stanie spłacić długów i musi zatrudnić się w klubie, w którym spełnia zachcianki gości. W końcu postanawia, że znajdzie sposób na zbicie fortuny. Wkrótce otrzyma pseudonim Tokio.

Spodobały wam się te seriale koreańskie Netflixa? Poniżej prezentujemy listę tytułów z tego regionu, które również mogą się wam spodobać. Natomiast jeśli lubicie odkrywać produkcje z różnych stron świata, proponujemy wam seriale francuskie, które również mogą wąs wciągnąć na długie godziny.