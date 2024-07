Historie o zaginięciach, skomplikowanych śledztwach, mrocznych sekretach i przeszłości, która wraca w najmniej spodziewanym momencie to coś, co fani kryminałów lubią najbardziej, dlatego nic dziwnego, że seriale na podstawie Cobena cieszą się taką popularnością. Zwłaszcza że amerykański pisarz i czerwony gigant streamingowy zrobili świetny strzał marketingowy, dzięki czemu wszystkie produkcje na podstawie prozy autora znajdziemy pod hasłem Harlan Coben na Netflix. Co ciekawe, gwiazdor kryminałów zaufał także naszym twórcom, dzięki czemu powstały także polskie adaptacje Cobena: „W głębi lasu” oraz „Zachowaj spokój”. Pisarz jest mistrzem przechodzenia z pozornie zwyczajnej codzienności do szokujących i przerażających wydarzeń. Wiele ekranizacji jego powieści Netflix przeniósł do Europy. Czy każda się udała? Musicie ocenić sami.

Fani seriali na podstawie Cobena wiedzą, że nie ma szczęśliwych rodzin. Każda ma swój sekret. Nie inaczej jest w przypadku „Safe”. Tom (Michael C. Hall znany z „Dextera”) po śmierci żony skupia się na tym, by zapewnić swoim dwóm córkom wszystko, czego tylko potrzebują. Na pierwszy rzut oka dziewczyny wychowują się w fantastycznych warunkach. Rodzina mieszka na luksusowym, strzeżonym osiedlu pełnym serdecznych, uśmiechniętych przedstawicieli klasy wyższej. Tom również ma prestiżowy zawód – jest chirurgiem dziecięcym. Z jednej strony wciąż jest pogrążony po żałobie po Rachel, z drugiej nawiązuje relację, która może przerodzić się w coś poważnego. Z czasem dowiadujemy się, że mężczyzna ma wyrzuty sumienia w związku ze śmiercią dawnej ukochanej. Spokój rodziny burzy nagle zniknięcie jednej z córek Toma i Rachel. Ojciec zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy naprawdę zna swoich bliskich oraz sąsiadów. Mroczny sekret córki odsłania pęknięcia nie tylko w jego rodzinie, ale całej lokalnej społeczności. Jeśli lubicie zagraniczne historie z napięciem, zachęcamy was do sprawdzenia angielskich seriali kryminalnych, które zestawiliśmy w innym tekście.

Skoro jesteśmy przy serialach na podstawie Cobena, które burzą spokój w życiu uprzywilejowanych i zamożnych mieszkańców prestiżowych osiedli, musimy wspomnieć o „Zachowaj spokój”. Ta produkcja przenosi nas do Warszawy. Początkowo fabuła może przypominać nam tę z „Safe”. Lokalna społeczność żyje w bliskich relacjach, a każdy dzień przebiega spokojnie. Podobnie jest w rodzinie Barczyków. Jednak nagle ich osiemnastoletni syn Adam znika bez śladu. Po tragicznej śmierci swojego najlepszego przyjaciela chłopak zaczął stwarzać problemy wychowawcze, dlatego rodzice postanowili zainstalować w jego telefonie urządzenie szpiegowskiej. Z czasem okazuje się, że zniknięcie nastolatka ma drugie dno. Wkrótce niewygodna prawda o mieszkańcach warszawskiego osiedla wychodzi na światło dzienne. W produkcji możemy zobaczyć Magdalenę Boczarską, Leszka Lichotę, Agnieszkę Grochowską, Jacka Poniedziałka oraz Grzegorza Damięckiego. Co ciekawe, twórcy puszczają oko do osób, które widziały inny polski serial na podstawie Cobena – „W głębi lasu”. Jeśli lubicie polskie kryminały, zachęcamy was do sprawdzenia naszego zestawienia seriali podobnych do „Watahy”.

To pierwszy z seriali na podstawie Cobena, które pojawiły się na Netfliksie. Według wielu widzów – nadal najlepszy. Adam Price jest szanowanym i wysoko postawionym prawnikiem. Choć poświęcił sporo dla kariery, udaje mu się prowadzić całkiem szczęśliwe życie prywatne. Spokojna codzienność Price’a pęka jak bańka mydlana, gdy pewnego dnia nieznajoma zaczepia jego młodszego syna i zdradza mu, że żona Adama w przeszłości udawała zarówno ciążę, jak i późniejsze poronienie. Gdy prawnik odkrywa prawdę, jego żona Corinne znika bez śladu. Okazuje się, że to dopiero początek przygody związanej z dziwną nieznajomą. Z czasem na jaw wyjdzie, że nie tylko partnerka Adama skrywa sekrety.

Jeśli lubicie intrygi, w których trudno się połapać, seriale na podstawie Cobena to coś dla was. Mateo Vidal również nie rozumie, co dzieje się z jego życiem. Mężczyzna spędza dziewięć lat w więzieniu po tym, jak włączył się do bójki pod jednym z klubów i nieumyślnie zabił człowieka. Ten niefortunny przypadek kosztował go wiele. Po wyjściu z zakładu karnego Vidal robi wszystko, by odbudować relację ze spodziewającą się dziecka żoną. Gdy jego partnerka wybiera się w podróż służbową, Mateo dostaje wiadomość, która sprawia, że jego świat staje na głowie. Jeśli jesteście fanami seriali kryminalnych Netflixa, zachęcamy do sprawdzenia naszego zestawienia, o którym pisaliśmy w innym tekście.

Widzom czekającym na polskie seriale na podstawie Cobena warto podsunąć „W głębi lasu”. Adaptacja prozy amerykańskiego mistrza kryminałów wywołała w Polsce spore poruszenie, a fani długo analizowali każdy szczegół produkcji. O co chodzi w serii? Akcję rozpoczyna niespodziewane odnalezienie ciała. Okazuje się, że zwłoki związane są ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora. Dziewczyna zniknęła przed 25 laty. W prawniku znów odżywa nadzieja na to, że wreszcie dowie się, co wydarzyło się feralnej nocy na letnim obozie. W serialu wystąpili m.in. Grzegorz Damięcki, Hubert Miłkowski, Jacek Koman, Arkadiusz Jakubik, Adam Ferency, Dorota Kolak, Agnieszka Grochowska i Wiktoria Filus.

Z czasem na Netfliksie pojawia się coraz więcej seriali na podstawie Cobena. Autor oraz czerwony gigant streamingowy kontynuują udaną współpracę i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. „Bez pożegnania” to historia pracującego w ośrodku wychowawczym dla trudnej młodzieży Guillauma Lucchesiego. Niedawno mężczyzna przeszedł prywatny dramat. Poznajemy go w dniu pogrzebu matki. Jak się okazuje, w jego życiu było sporo trudnych sytuacji. Przed dziewięcioma laty Lucchesi widział, jak zamordowano jego byłą dziewczynę, Sonię. W trakcie tragicznej strzelaniny jego brat wpadł do morza i także został uznany za zmarłego. Dramatyczna przeszłość wraca do mężczyzny tuż po pogrzebie matki. Gdy w tajemniczych okolicznościach znika jego dziewczyna. Lucchesi postanawia odnaleźć wybrankę za wszelką cenę. Z czasem okazuje się, że osoby, które odeszły z jego życia, są ze sobą powiązane. „Bez pożegnania” to nie tylko kryminał, ale również zaskakująco udany dramat społeczny. To z pewnością jeden z bardziej owoców współpracy serii Harlan Coben na Netflix. Jeśli jesteście fanami francuskich seriali kryminalnych, zachęcamy was do sprawdzenia naszego zestawienia, o którym pisaliśmy w innym tekście.

Naszą listę seriali na podstawie Cobena zamyka „Zostań przy mnie”. Zdaniem widzów to jedna z lepszych adaptacji amerykańskiego autora kryminałów. Megan Pierce jest kobietą w średnim wieku, której życie osobiste wydaje się bardzo uporządkowane. Jest nie tylko szczęśliwą żoną, ale także spełnioną matką trójki dzieci. Jednak z jakiegoś powodu przez wiele lat nie dała się namówić na ślub z partnerem. Po niezliczonych próbach wreszcie ustępuje i mówi „tak”. Przed weselem Megan oczywiście bierze udział w wieczorze panieńskim. Zabawę przerwy niepokojąca wiadomość, podpisaną „Cassie”. Okazuje się, że to imię Pierce z czasów, zanim zmieniła tożsamość. Na pozór spokojna i radosna kobieta kryje mroczną przeszłość, która właśnie zaczęła ją doganiać. Za nią ciągnie się sprawa serii nie tylko zaginięć, ale także morderstw. W jej życiu pojawiają się osoby, które odgrywają bardzo ważne role i mogą stanowić o dalszym losie Megan.

Jeśli jesteście fanami seriali na podstawie Cobena, mamy dla was świetną wiadomość. W przyszłości na Netfliksie powinno pojawić się więcej produkcji, które będą owocem współpracy amerykańskiego pisarza i czerwonej platformy. Sam autor zapowiedział, że zamierza przenieść na mały ekran aż czternaście swoich powieści! Tymczasem polecamy wam seriale na podstawie książek innych twórców kryminałów.

