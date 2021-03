Oglądaliście "Nianię", "Rodzinkę.pl" czy "Rodzinę zastępczą"? Z pewnością zastanawiacie się, jak dziś wyglądają serialowe dzieci z tych kultowych produkcji! Część z nich jest już... dorosła! Inni zaś powoli wkraczają w dorosły wiek. Zobaczcie, jak dorastają serialowe dziecięce gwiazdy!

Dziecięce gwiazdy - kiedyś i teraz! Zosia i Kacperek z "Rodzinki.pl"

Kacperek i Zosia - ukochany duet widzów "rodzinki.pl", której nie ma na antenie już rok! W rolę uroczych urwisów wcielali się Mateusz Pawłowski oraz Emilia Dankwa. Jak dziś wygląda ta para?

Na ich przykładzie doskonale widać, jak czas szybko leci. Emilia ma już dziś 15 lat i wyrasta na piękną kobietę! Na szczęście młoda aktorka nie rezygnuje z fali swoich charakterystycznych loków! Z bujnej czupryny nie zrezygnował za to Kacperek, czyli Mateusz Pawłowski! Już wkrótce serialowy syn Ludwika i Natalii Boskich skończy 17 lat!

Łukasz z "M jak miłość" dziś!

A oto "pierwszy" Łukasz z "M jak miłość" (w rolę to wcielało się łącznie trzech aktorów) czyli Franciszek Przybylski! W rolę syna Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska) wcielał się w latach 2000-2006. Zastąpił go Adrian Żuchewicz, a następnie Jakub Józefowicz. Franek ma dziś 27 lat i nadal jest związany z filmem. Choć nadal gra, częściej pracuje jako operator filmowy oraz reżyser. Co ciekawe, Przybylski nie wspomina pracy na planie "M jak miłość" wyjątkowo szczególnie:

Spędziłem w M-ce 6 lat mojego dzieciństwa, a wspomnienia oraz emocje z nią związane towarzyszą mi do dzisiaj. Miałem okazję obserwować przy pracy takich wspaniałych ludzi jak nie będący już z nami Witold Pyrkosz czy cudowny Mariusz Sabiniewicz. Tak dużo zawdzięczam Dominice Ostałowskiej, tak wiele nauczyła mnie o ludziach, o świecie i o poczuciu humoru. Niekoniecznie wszystkie moje wspomnienia z M-ką są pozytywne. Moi najbliżsi wiedzą ile tak naprawdę kosztowała mnie cała ta przygoda. Bycie dzieciakiem, którego ok. dwa razy w tygodniu ogląda w tv przez kilka lat średnio 10 mln Polaków to. jest. konkret. Wstydziłem i do dziś wciąż trochę wstydzę się tego serialu. Od pewnego momentu, granie w nim wydawało mi się być po prostu „siarą”. M.in. dlatego zwiałem. Dzisiaj patrzę na to wszystko ze sporym dystansem - napisał jakiś czas temu w sieci.

Poznalibyście go na ulicy?

Jak wygląda dziś Kasia z "Plebanii"?

Tak zmieniła się Kasia z "Plebanii", czyli dziś 26-letnia Weronika Parys! Serialowa córka Krystyny Cieplak, siostry proboszcza, dziś zajmuje się fotografią, ukończyła dziennikarstwo ze specjalnością fotografia w Wyższej Szkole Reklamy. Z serialu TVP 1 odeszła po 10 latach. Dlaczego?

Zaczęłam grać w „Plebanii”, gdy miałam 5 lat i przez długi czas było to naprawdę niesamowita przygoda i porządna szkoła życia. Jednak muszę przyznać, że z czasem zaczęło być to uciążliwe - nagrania po szkole i w weekendy, bardzo ograniczony kontakt ze znajomymi. Rówieśnicy bardzo mi dokuczali, co było dodatkową motywacją do odejścia z serialu. Dlatego już jakiś czas przed "podmianką" chciałam zrezygnować, ale nie bardzo była taka możliwość - mówiła kilka lat temu w "Fakcie"

Filip z "Rodzimy zastępczej" kończy 30 lat!

Ten urwis po lewej kończy w kwietniu 30 lat. A mowa oczywiście o Filipie Kwiatkowskim z "Rodziny zastępczej"! W jego rolę wcielił się Sergiusz Żymełka. Jak wygląda teraz i co robi teraz? Zrezygnował z aktorstwa, choć w 2019 roku powrócił na ekran, w epizodycznej roli w filmie Patryka Vegi - „Kobiety mafii 2”. Po studiach psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rozpoczął pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie.

Serialowe dzieci z "Niani"!

Zuzia, Adaś i Małgosia Skalscy - widzowie lata temu pokochali najmłodszych bohaterów serialu "Niania" w TVN. W rolę Zuzi wcielała się Emilia Stachurska - we wrześniu aktorska skończy 24 lata. Po "Niani" zagrała jeszcze w takich serialach jak „Julia”, „Lekarze” czy „Głęboka woda”. Od dawna niewidziana na małym ekranie, nieaktywna w sieci. Zdjęcie poniżej pochodzi z 2014 roku.

To zaś Adaś Skalski niemal 10 lat po zakończeniu emisji "Niania", kiedy w 2018 roku pojawił się w studiu "Dzień Dobry TVN". Roger Karwiński ma dziś 27 lat. Od paru lat prowadzi kanał na YouTubie, na którym zgromadził ponad 10 mln wyświetleń.

