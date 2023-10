Pamiętacie Łukasza z ''M jak miłość''? Odtwórca roli syna Marty i Norberta Adrian Żuchewicz ma dziś 28 lat! W serialu TVP grał przez 7 lat i był ''drugim'' Łukaszem. W rolę tego bohatera wcieliło się bowiem aż trzech aktorów! Adrian Żuchewicz miał do zagrania skomplikowane wątki poruszające trudne obszary dorastania, pierwszej miłości czy prawdziwej tragedii. Widzowie bardzo polubili Adriana w tej roli. Żuchewicz nie mógł narzekać na brak popularności, a przygoda z serialem zmotywowała go, by startować na akademię teatralną. Mimo tylu sukcesów aktor zdecydował się na studia w innych kierunkach. Czym teraz zajmuje się 29-latek? Jest dziennikarzem Polsatu News! Niedawno widzowie mogli zobaczyć jego materiał, który można oglądać na stronie serwisu. Zobaczcie, jak wygląda!

