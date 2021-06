W nowym sezonie „ M jak miłość ” pojawiło się wiele zaskakujących zwrotów akcji. Okazuje się, że Marysia Rogowska ma problem nie tylko ze starszymi synami! Ku zaskoczeniu rodziców ich mała córeczka zmieni się w zbuntowaną nastolatkę. Jak rodzice będą radzili sobie z problemami córki? Nowy wizerunek Basi spodoba się Marysi? Córka Marysi Rogowskiej przejdzie ogromną metamorfozę. Będzie zbuntowaną nastolatką! 12-letnia Maja Wudkiewicz przez siedem lat grała Basię Rogowską w "M jak miłość". Teraz w tej roli zastąpi ją 15-letnia Karina Woźniak. Zmiana aktorki będzie dla widzów bardzo zauważalna. Do tej pory Basia mimo kilku problemów, jakie przysporzyła swoim rodzicom była przykładem spokojnej dziewczyny. Teraz wszystko się zmieni! Basia, jako nastolatka pokaże w serialu swoją mroczną naturę. Związek z chłopakiem, pierwsze rozstania, problemy z rówieśnikami - okazuje się, że Marysia będzie zaskoczona, że jej córka aż tak się zmieniła. I nie do końca będzie akceptowała nowy stan. Tu z pomocą przyjdzie Artur, który będzie mediatorem na linii córka - żona. Zapowiadają się ogromne emocje! A jak o swojej postaci mówi Karina Wożniak, którą już niebawem zobaczymy w roli Basi? Okazuje się, że jej postać za wszelką cenę będzie dążyła do niezależności, a to będzie rodziło konflikty rodzinne... Basię denerwuje w rodzicach najbardziej to, że są tacy nadopiekuńczy. Basia przeżywa swoje pierwsze zawody miłosne, różne rozterki, rodzice mają swoje poglądy, ona ma inne, stara się być niezależna od nich - powiedziała Karina Woźniak w "Kulisach M jak miłość". Sami zobaczcie, jak teraz będzie wyglądała córka Marysi i Artura w "M jak miłość"! Zobacz także: "M jak...