W połowie 2018 roku Kacper Kuszewski poinformował swoich fanów, że odchodzi z "M jak miłość". Niestety, aktor postanowił zrezygnować z roli w hitowym serialu, w którym przez 18 lat wcielał się w Marka Mostowiaka. Ostatni odcinek z udziałem Kacpra Kuszewskiego został wyemitowany kilka miesięcy po ogłoszeniu jego decyzji. Wtedy okazało się, że razem z serialowym Markiem z Grabiny znika również jego żona, czyli serialowa Ewa (Dominika Kluźniak). Marek i Ewa wyjechali za granicę i od tamtej chwili nie pojawili się w Grabinie. Teraz jednak okazuje się, że serialowe małżeństwo najprawdopodobniej wróci do rodzinnego domu!

Ewa i Marek wrócą do Grabiny?

Według doniesień portalu superseriale.se.pl w jednym z najnowszym odcinków "M jak miłość" Ewa poinformuje Ulę (Iga Krefft), że razem z Markiem planują podróż do Polski. Jak do tego dojdzie? Ula i Bartek (Arkadiusz Smoleński) w 1434 odcinku serialu będą przygotowywać się do ślubu. Córka Marka nie będzie ukrywała rozczarowania, że jej ojca zabraknie na uroczystości.

To jest dzień, o którym marzy każda dziewczyna. Ja w białej sukni idę do ołtarza... Akurat mnie nie poprowadzi tata, bo będzie rozkręcał biznes, więc raczej nie przyjedzie. Poza tym bilety są bardzo drogie. Ale cóż- powie zrezygnowana Ula.

Okazuje się jednak, że już kilka godzin później do przyszłej panny młodej zadzwoni Ewa i poinformuje ją, że razem z Markiem, Natalką (Marcjanna Lelek) i Frankiem (Piotr Nerlewski) planują podróż do Polski na jej ślub z Bartkiem! Ula będzie zachwycona.

Cała banda Mostowiaków tu będzie, rozumiesz?

Czy Ewa i Marek pojawią się na ślubie Uli i Bartka? Niestety, według doniesień portalu superseriale.se.pl wciąż nie wiadomo, czy Mostowiak i jego żona rzeczywiście pojawią się w Grabinie. Myślicie, że Kacper Kuszewski i Dominika Kluźniak rzeczywiście wrócili na plan "M jak miłość", żeby pojawić się na ślubie ich serialowej córki?

Ewa i Marek chcą wrocić do Polski.

Pojawią się na ślubie Uli i Bartka?

