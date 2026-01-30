Aneta Zając to aktorka, która zyskała sobie ogromną popularność wśród Polaków między innymi dzięki roli Marii w serialu "Pierwsza miłość". Wzięła też udział w telewizyjnym programie "Jak oni śpiewają" oraz najpopularniejszym tanecznym show "Taniec z gwiazdami", gdzie pokonała wszystkich i zdobyła Kryształową Kulę u boku Stefano Terrazzino. Dziś rozwija również swoją karierę jako influencerka, chętnie chwaląc się swoją metamorfozą.

Spektakularna metamorfoza Agnieszki Zając

Aneta Zając zwróciła uwagę wszystkich spektakularną metamorfozą. Gwiazda zrzuciła zbędne kilogramy w zdrowy i przemyślany sposób, a wszystko dzięki konsultacjom z lekarzami i specjalistami.

Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. (...) Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało. wyznała aktorka

Choć nie zdradziła fanom swojej diagnozy, to jasno stwierdziła, że to właśnie sport, dieta oraz zdrowe nawyki pozwoliły jej przejść zarówno tę wewnętrzną, jak i zewnętrzną metamorfozę. Wymieniła zrezygnowanie ze słodyczy i skupienie się na zbilansowanej diecie. Nie bez znaczenia jest też ruch, który stał się dla Zając rutyną, którą wykonuje z przyjemnością.

Bardzo pomaga mi w tym sport. Na etapie, na którym teraz jestem, jest mi o wiele łatwiej. Zawsze chciałam biegać, wcześniej — ponad pół roku temu — nie mogłam sobie na to pozwolić, bo było to za duże obciążenie dla stawów i organizmu. Natomiast teraz już mogę i czerpię z tego radość. przekazała Aneta Zając

Aneta Zając zachwyca figurą w słonecznej Hiszpanii

Aneta Zając pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z Teneryfy, na których zaprezentowała się, eksponując pięknie wyrzeźbione i opalone ciało. Zapozowała również z jabłkiem w dłoni, po raz kolejny promując wśród swoich odbiorców zdrowe nawyki żywieniowe. Pod zdjęciami nie zabrakło fali zachwytów oraz komplementów względem formy aktorki oraz tego, jak dużą pracę wciąż wykonują, by ją utrzymać.

Przepięknie, sądzę że jesteś inspiracją dla wielu kobiet. Uwielbiam Twoją przemianę.

Przepiękna figura! Musiało to kosztować wiele pracy i wyrzeczeń, ale warto było! Zazdroszczę!

Wyglądasz obłędnie. czytamy w komentarzach

