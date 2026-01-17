Od kilku dni na Instagramie króluje trend 2016 challenge. Użytkownicy portalu społecznościowego wrzucają do sieci swoje zdjęcia sprzed dziesięciu lat i zdradzają, co wówczas robili i jak wyglądali. Teraz temu trendowi uległa również Aneta Zając, która podzieliła się gorzką refleksją patrząc na kadry sprzed lat.

Wielka metamorfoza Anety Zając

Aneta Zając, gwiazda serialu "Pierwsza miłość", w 2025 roku przeszła totalną metamorfozę. Uwielbiana przez widzów aktorka w styczniu ubiegłego roku rozpoczęła swoją przemianę. Dzięki pomocy specjalistów, którzy postawili jej trafną diagnozę, zmieniła swoje nawyki żywieniowe i rozpoczęła intensywne treningi.

Aneta Zając mocno schudła i dziś może pochwalić się świetną i wysportowaną figurą. Coraz szczupejsza Aneta Zając jest nie do poznania!

Aneta Zając komentuje swoje zdjęcia sprzed 10 lat

Aneta Zając chętnie pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak dba o formę, ale teraz pochwaliła się również fotkami sprzed lat. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" dołączyła do trendu 2016 challenge i wstawiła swoje zdjęcia sprzed dekady. Od razu zwróciła na jeden szczegół.

Wróciłam dziś do zdjęć sprzed lat — do 2016 roku. Wszystkie z filtrami. Każde jedno. Patrzę na nie i myślę, ile wtedy było we mnie potrzeby, żeby się ukryć, żeby się zmienić. Dziś widzę w tym próbę poradzenia sobie. Ochronę. Coś, co wtedy było mi potrzebne. wyznała Aneta Zając.

Cieszę się, że mogę spojrzeć na to z dystansu. Zobaczyć siebie sprzed lat i powiedzieć: widzę cię. Rozumiem. Akceptuję dodała.

Fani ruszyli ze wsparciem i zaczęli komentować, że aktorka wygląda świetnie zarówno z filtrami jak i bez filtrów.

Chyba najbardziej inspirujący wpis dot. tego trendu 2016-2026

Filtry czy bez nich, zawsze była Pani piękną kobietką! piszą internauci.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

