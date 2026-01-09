Aneta Zając nie do poznania. Jest coraz szczuplejsza
Aneta Zając nie przestaje zadziwiać! Aktorka, która w ubiegłym roku rozpoczęła walkę z dodatkowymi kilogramami, zrzuciła już blisko 20 kg. Teraz pokazała się po treningu. Fani przecierają oczy ze zdumienia!
43-letnia aktorka Aneta Zając, znana widzom z serialu „Pierwsza miłość”, zaskoczyła fanów imponującą metamorfozą. Zając rozpoczęła swoją przemianę w styczniu ubiegłego roku, kiedy to – jak sama przyznała – trafna diagnoza pozwoliła jej zmienić sposób odżywiania i podejście do zdrowia. Dzięki determinacji i systematyczności udało jej się zrzucić blisko 20 kilogramów.
Aktorka od miesięcy dzieli się efektami swojej pracy nad sylwetką, regularnie publikując zdjęcia w mediach społecznościowych. W czwartek wieczorem udostępniła fotografię z siłowni, na której prezentuje wysmuklone ciało. Obserwatorzy nie kryją zachwytu nad jej aktualną formą.
Co Aneta Zając zmieniła w diecie i treningach?
Aneta Zając przyznaje, że jej przemiana to efekt codziennej pracy.
Staram się ćwiczyć praktycznie codziennie. Codziennie coś
W kwestii diety, postawiła na zbilansowane podejście – bez rygorystycznych wykluczeń i bez detoksów. Jak sama tłumaczy, słucha własnego organizmu i stawia na rozsądne odżywianie. Co więcej, aktorka chętnie dzieli się w sieci przepisami na zdrowe posiłki.
Jestem z siebie naprawdę dumna, że nawet w tej jesiennej szarówce znajduję motywację, żeby się ruszyć i zrobić coś dla siebie
45 minut spędzone na bieżni to jej sposób na aktywne wieczory i utrzymanie formy.
Metamorfoza Anety Zając budzi podziw
Pomimo osiągnięcia imponujących rezultatów, aktorka nie zamierza spocząć na laurach. W swoich wpisach motywuje obserwatorów do działania i podkreśla, że warto dbać o siebie każdego dnia, niezależnie od pory roku.
Zdjęcie z siłowni, na którym aktorka pozuje po treningu, wywołało ogromne poruszenie w sieci. Nie w sposób nie zgodzić się, że Aneta Zając wygląda olśniewająco. Jej metamorfoza jest uznawana za jedną z najbardziej spektakularnych w ostatnich miesiącach.
Kiedy patrzę na siebie sprzed roku, widzę, jak długą drogę przeszłam – i to daje mi jeszcze więcej siły
Przemiana Anety Zając to nie tylko spektakularna zmiana wyglądu, ale przede wszystkim przykład determinacji i dbałości o zdrowie.
