43-letnia aktorka Aneta Zając, znana widzom z serialu „Pierwsza miłość”, zaskoczyła fanów imponującą metamorfozą. Zając rozpoczęła swoją przemianę w styczniu ubiegłego roku, kiedy to – jak sama przyznała – trafna diagnoza pozwoliła jej zmienić sposób odżywiania i podejście do zdrowia. Dzięki determinacji i systematyczności udało jej się zrzucić blisko 20 kilogramów.

Aktorka od miesięcy dzieli się efektami swojej pracy nad sylwetką, regularnie publikując zdjęcia w mediach społecznościowych. W czwartek wieczorem udostępniła fotografię z siłowni, na której prezentuje wysmuklone ciało. Obserwatorzy nie kryją zachwytu nad jej aktualną formą.

Co Aneta Zając zmieniła w diecie i treningach?

Aneta Zając przyznaje, że jej przemiana to efekt codziennej pracy.

Staram się ćwiczyć praktycznie codziennie. Codziennie coś powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

W kwestii diety, postawiła na zbilansowane podejście – bez rygorystycznych wykluczeń i bez detoksów. Jak sama tłumaczy, słucha własnego organizmu i stawia na rozsądne odżywianie. Co więcej, aktorka chętnie dzieli się w sieci przepisami na zdrowe posiłki.

Jestem z siebie naprawdę dumna, że nawet w tej jesiennej szarówce znajduję motywację, żeby się ruszyć i zrobić coś dla siebie pisała na Instagramie.

45 minut spędzone na bieżni to jej sposób na aktywne wieczory i utrzymanie formy.

Metamorfoza Anety Zając budzi podziw

Pomimo osiągnięcia imponujących rezultatów, aktorka nie zamierza spocząć na laurach. W swoich wpisach motywuje obserwatorów do działania i podkreśla, że warto dbać o siebie każdego dnia, niezależnie od pory roku.

Zdjęcie z siłowni, na którym aktorka pozuje po treningu, wywołało ogromne poruszenie w sieci. Nie w sposób nie zgodzić się, że Aneta Zając wygląda olśniewająco. Jej metamorfoza jest uznawana za jedną z najbardziej spektakularnych w ostatnich miesiącach.

Kiedy patrzę na siebie sprzed roku, widzę, jak długą drogę przeszłam – i to daje mi jeszcze więcej siły napisała w jednym z postów na Instagramie.

Przemiana Anety Zając to nie tylko spektakularna zmiana wyglądu, ale przede wszystkim przykład determinacji i dbałości o zdrowie.

Aneta Zając coraz szczuplejsza, fot. Instagram/aneta_zajac_official

Zobacz także: Nowe nagranie Rozenek wywołało w sieci poruszenie. Widzowie typują "Taniec z Gwiazdami"