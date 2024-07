O powrocie serialu "Ranczo" spekuluje się już od lat, jednak wciąż nie padają żadne konkrety. O powrót często pytani są aktorzy, którzy mieli okazję zagrać w hitowej produkcji, Ci jednak nie mają na nic wpływu, o czym dobitnie przypomina teraz Katarzyna Żak w rozmowie z Party.pl. Serialowa Solejukowa jednak w każdej chwili jest gotowa wejść na plan!

Widzowie oraz aktorzy chcieliby, TVP oraz producenci, mimo ogromnego sukcesu i petycji, które powstały w sprawie powrotu "Rancza", milczą bądź w ogóle nie podejmują tematu. Serialowa Solejukowa, czyli Katarzyna Żak, w rozmowie z Party.pl mówi, że powrót leży właśnie w ich rękach:

Ja bym chciała, ale ja tego nie wiem. Drodzy państwo, aktorzy nie mają nic do powiedzenia! Do powiedzenia ma producent serialu, stacja, scenarzyści. Jeśli materiał powstanie, to my zagramy - mówi nam aktorka.