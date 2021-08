"Ranczo" bez Cezarego Żaka?! Aktor nie chce zagrać w produkcji! "To zamknięta historia"

Czy "Ranczo" bez postaci wójta i księdza miałoby w ogóle rację bytu? Bliźniacy Kozioł - Paweł i Piotr - w których wcielał się Cezary Żak, przez lata bawili widzów do łez, a słynny aktor jeszcze bardziej zaskarbił sobie sympatię widzów. W ostatnich miesiącach w sieci pojawiły się głosy, że może powstać film fabularny i jego trzyodcinkowa wersja serialowa, opowiadające o dalszych perypetiach mieszkańców Wilkowyj.

Kontynuacja "Rancza" wywołała liczne kontrowersje - wielu fanów trzymało kciuki za jej realizacje, a wielu twierdziło, że bez Pawła Królikowskiego i scenarzysty Andrzeja Grembowicz, którzy zmarli w ostatnich latach, serial nie ma racji bytu. Jak się okazuje, teraz udziału w nowym "Ranczu" odmówił Cezary Żak! Dlaczego?

Rozmowy o kontynuacji serialu trwały od 2017 roku, a film i miniserial miały być pożegnaniem z "Ranczem". Tymczasem okazuje się, że najprawdopodobniej produkcje nie ujrzą światła dziennego i to nie tylko przez brak otrzymania środków finansowych z TVP, ale również wycofania się jednej z głównych postaci. W rozmowie z Onetem Cezary Żak, który wcielał się w dwie pierwszoplanowe role - proboszcza Wilkowyj i jego brata - wójta wsi, przyznał, że nie wróciłby na plan serialu!

Absolutnie nie – uważam, że to zamknięta historia. Powrót do "Rancza" uważam za chybiony pomysł. Andrzej Grembowicz, scenarzysta "Rancza", już nie żyje i nikt nie jest w stanie go zastąpić. Pisał fenomenalnie. Jestem aktorem, który często coś skreśla w scenariuszach – niekonsekwencje, pojedyncze słowa, niepotrzebne wątki – a u niego nie wykreślałem praktycznie nic - stwierdził Cezary Żak.

Zdaniem aktora kontynuacja serialu nie ma sensu również z innego względu. Jak podsumował, dziś żyjemy już w zupełnie innych czasach.

Nie powinniśmy więc do tego serialu wracać, ludzie i tak nas zapamiętają, przejdziemy do historii, bo "Ranczo" to Polska w pigułce, ale Polska lat 2005-2015. Poszliśmy dalej, jesteśmy w innym momencie historii. To już nie ten kraj, którym byliśmy rok po wejściu do Unii Europejskiej.