Już 22 sierpnia na antenę TVP2 powróci serial „Na sygnale”. Przypominamy, że pięć premierowych odcinków będzie miało emisję od poniedziałku do piątku o godz. 20:40 po „Barwach szczęścia”. A kolejne, po staremu – w każdą środę o 21:45 po „Na dobre i na złe” - począwszy od 31 sierpnia. Co wydarzy się w premierowych odcinkach serialu? Początek czwartego sezonu „Na sygnale” będzie dramatyczny… Zapraszamy na nasze serialowe fotostory! Zobacz także: Zobacz zwiastun "Na sygnale". Co wydarzy się w najbliższych odcinkach? Doktor Góra (Tomasz Piątkowski) – razem z całym zespołem – o mało nie padnie ofiarą linczu! Karetkę otoczy wściekły tłum, a ratownicy usłyszą obelgi i groźby. Szef stacji ujdzie jednak z życiem, podobnie jak jego koledzy.