W premierowych odcinkach smutne chwile czekają także Górków i ich przyjaciół. Ela Małkowska (Agnieszka Homańska) trafi do szpitala – na nowatorską, ale też obarczoną dużym ryzykiem operację kręgosłupa. W ostatniej chwili, bojąc się komplikacji, chora postanowi jednak z zabiegu zrezygnować. A Waleria (Ewa Ziętek) - na prośbę jej ojca – przekona dziewczynę, by się nie poddawała… I zacznie tego żałować już w chwili, gdy nastolatka wjedzie na salę operacyjną.

- Przekonałam to dziecko do poddania się operacji, a przecież Bóg jeden wie, jak to się skończy! Nigdy sobie nie wybaczę, jeśli coś się stanie Eli...