1 z 3

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski pojawili się ostatnio w programie "Pytanie na śniadanie", w którym zdradzili, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość". Aktorka, która w serialu TVP gra Izę nie ukrywa, że w najnowszym sezonie dojdzie do wielkiego dramatu! Sprawdźcie, co powiedziała!