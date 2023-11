Artur (Tomasz Ciachorowski) zabije Darię (Ewelina Gnysińska)?! Już za kilka dni ruszy nowy sezon "M jak miłość", w którym z pewnością nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji. Niestety, jak się okazuje, w kolejnej odsłonie uwielbianego przez widzów serialu dojdzie również do prawdziwego dramatu! Według doniesień magazynu "Świat seriali", w nowych odcinkach Artur wpadnie w szał i pobije Darię do nieprzytomności! Czy piękna lekarka przeżyje?

Dlaczego Skalski pobije Darię?

Czy Artur kiedyś się zmieni? To pytanie z pewnością już od dawna zadają sobie fani "M jak miłość". Skalski przez wiele lat terroryzował Izę (Adriana Kalska) tylko za to, że wybrała szczęście u boku Marcina (Mikołaj Roznerski). Psychopata do tej pory nie może pogodzić się ze stratą ukochanej, dlatego teraz robi wszystko, żeby zniszczyć jej życie. I chociaż w ostatnim sezonie Artur trafił do więzienia, a później do szpitala, to Iza wciąż była w ogromnym niebezpieczeństwie.

Jedyną osobą, która nie zauważała, że Skalski nie zapomniał o Izie była jego lekarka Daria, która zakochała się w swoim pacjencie. Kobieta uwierzyła Arturowi, który zapewniał ją, że chce być innym, lepszym człowiekiem. Jak już wiemy, w nowym sezonie Daria przyjmie Artura pod swój dach! Niestety, wtedy dojdzie do prawdziwego dramatu...

Jak donosi "Świat seriali" Daria wkrótce zauważy, że Skalski śledzi Izę! Lekarka będzie wściekła!

Jesteś cholernym kłamcą! - zacznie krzeczeć do Artura.

Skalski wpadnie w szał i pobije Darię do nieprzytomności! Lekarka przeżyje atak psychopaty, który już po chwili zacznie ją przepraszać i błagać o wybaczenie. Jak zareaguje Daria? Kobieta nie uwierzy w jego słowa, ale nie wyrzuci go z domu!

Jak potoczy się wątek Darii i Skalskiego? Jedno jest pewne, po Skalskim można spodziewać się wszystkiego!

Do czego zdolny jest Skalski?

